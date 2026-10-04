3 sur 3 : le pari de Jesus embarrasse Ronaldo

Gonçalo Ramos, l'attaquant de la sélection portugaise, a attiré tous les regards lors de la trêve internationale actuelle, après le niveau impressionnant qu'il a affiché sous la houlette de Jorge Jesus.

Ramos était la première doublure de la légende Cristiano Ronaldo, mais après le départ de ce dernier du rassemblement de la « Brésil de l'Europe », l'attaquant de Milan a eu sa chance dans le onze de départ.

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Ramos était remplaçant lors du premier match contre le pays de Galles, remporté par la sélection portugaise sur le score d'un but à zéro, et il est entré à la place de Cristiano Ronaldo pour 23 minutes.

Mais après le départ de Ronaldo, Ramos a disputé 3 matchs consécutifs comme titulaire, à savoir deux rencontres contre la Norvège et un match face au Danemark, et il a réussi à inscrire 3 buts et à délivrer une passe décisive.

Ramos a affiché un excellent niveau à l'intérieur de la surface de réparation, a su exploiter les demi-occasions qui se sont présentées à lui et a travaillé avec intensité dans l'exécution du pressing sur les adversaires, récompensant ainsi Jorge Jesus pour sa confiance.

Il convient de noter que la sélection portugaise a réalisé un parcours parfait sur 4 matchs consécutifs, en battant la Norvège 2-1 à deux reprises, le Danemark 4-2 et le pays de Galles 1-0.