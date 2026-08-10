Trois nouveaux joueurs ont rejoint l'effectif de l'entraîneur portugais José Mourinho au Real Madrid, puisque Cucurella, Mbappé et Konaté ont tous participé à l'entraînement collectif ce lundi, après avoir passé les examens médicaux obligatoires à la Cité sportive du Real Madrid.

Le site officiel du Real Madrid a précisé que « les trois joueurs ont passé la première partie de leur examen médical à la Cité du Real Madrid, et compléteront le reste des tests après l'entraînement à l'hôpital Blue Sanitas Valdebebas », dans le cadre du protocole habituel pour les nouveaux joueurs ou ceux qui reviennent de vacances.

L'effectif au complet mercredi

L'effectif de Mourinho ne sera pas au complet avant mercredi prochain, puisque le Français Aurélien Tchouaméni et l'Anglais Jude Bellingham devraient rejoindre les entraînements collectifs.

Avec la présence de ce duo, l'entraîneur portugais pourra compter sur l'intégralité de l'effectif actuellement disponible, ce qui lui offre une vision plus claire des options tactiques dont il dispose avant le début des compétitions officielles.

Possibilité de nouveaux changements

Cela dit, d'autres changements pourraient intervenir dans l'effectif avant la fermeture de la fenêtre des transferts estivaux à la fin du mois en cours, le club madrilène étudiant encore plusieurs options sur le marché, que ce soit sur le plan de nouvelles recrues ou du départ de certains joueurs qui n'entrent pas dans les plans de Mourinho pour la saison prochaine.