3 changements possibles dans la composition de l'Arabie saoudite face à Oman

L'Arabie saoudite se prépare à disputer son deuxième match dans le cadre de la Coupe du Golfe 27, face à Oman, dans l'attente de la composition sur laquelle s'appuiera Georgios Donis, notamment après un début difficile contre le Koweït, remporté par la sélection saoudienne sur le score de un but à zéro.

La composition de l'Arabie saoudite pourrait connaître quelques changements par rapport au premier match, le staff technique souhaitant offrir à l'équipe davantage d'efficacité offensive, tout en procédant à des ajustements sur certains postes, alors que la concurrence pour décrocher une place de titulaire se poursuit.

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Parmi les changements potentiels les plus notables figure l'entrée de Firas Al-Buraikan en pointe à la place d'Abdullah Al-Hamdan, ce dernier n'ayant pas offert le rendement offensif attendu lors de la rencontre face au Koweït. Al-Buraikan devient ainsi l'une des options envisagées pour mener l'attaque de la sélection saoudienne face à Oman.

Sultan Mandash pourrait également figurer dans le onze de départ au détriment de Saleh Abu Al-Shamat, un changement susceptible d'apporter à l'Arabie saoudite davantage de vitesse et de dynamisme sur les ailes, d'autant que l'équipe a besoin de trouver de meilleures solutions face à l'organisation défensive de son adversaire.

En défense, le nom de Zakaria Hawsawi apparaît comme une option possible pour débuter à la place de Moteb Al-Harbi, Donis souhaitant procéder à quelques ajustements sur la composition et tirer parti de la disponibilité de tous les éléments de la liste.

Ces changements restent du domaine des possibilités avant l'annonce officielle de la composition, mais l'entrée d'Al-Buraikan, de Mandash et de Hawsawi pourrait représenter l'un des scénarios les plus attendus face à Oman, dans un match au cours duquel l'Arabie saoudite cherche à décrocher sa deuxième victoire et à franchir un nouveau pas vers la qualification.

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