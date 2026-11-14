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La Juventus fait face à un défi qui dépasse le cadre de la compétition sur le terrain, en raison de pressions croissantes qui mettent ses plans d'avenir à rude épreuve et contraignent sa direction à chercher des solutions pour rétablir la stabilité financière de l'un des plus grands clubs d'Italie.

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La direction de la Juventus s'attend à enregistrer de nouvelles pertes d'exploitation au cours de la saison actuelle, en raison des répercussions financières persistantes liées à l'absence de l'équipe en Ligue des champions, dont le retour est devenu un facteur essentiel dans le plan du club visant à rétablir l'équilibre financier et à améliorer ses revenus au cours des prochaines années.

Selon les informations rapportées par le site Football Italia, citant « Calcio e Finanza », ces prévisions figurent dans le document d'information relatif à l'augmentation du capital du club, après que le conseil d'administration l'a actualisé le 29 septembre dernier, à l'issue de la première phase du mercato estival de la saison 2026-2027, et à la lumière des résultats décevants obtenus par l'équipe la saison précédente.

Les Bianconeri s'attendent à enregistrer des résultats d'exploitation négatifs, ainsi que des flux de trésorerie d'exploitation négatifs au cours de la saison 2026-2027, cela étant principalement dû à la participation de l'équipe en Ligue Europa au lieu de la Ligue des champions, sans que le document ne révèle le montant attendu de ces pertes. La Juventus avait clôturé l'exercice financier 2025-2026 sur des pertes atteignant 66 millions d'euros, contre 58,1 millions d'euros l'année précédente, tandis que ses revenus ont reculé à 474,7 millions d'euros, signe de la persistance des pressions auxquelles est confrontée la situation financière du club.

La direction de la Juventus s'attend à une amélioration progressive des indicateurs financiers au cours des saisons 2027-2028 et 2028-2029, mais ces prévisions sont largement liées à la capacité de l'équipe à se qualifier pour la Ligue des champions lors de ces deux saisons, un élément que la direction reconnaît échapper à son contrôle direct.

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Sur le plan sportif, l'équipe de l'entraîneur Luciano Spalletti occupe la septième place au classement de la Serie A, à 6 points du Milan AC, quatrième, ce qui fait de la lutte pour l'une des places qualificatives à la plus prestigieuse compétition européenne un défi direct pour l'équipe.

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Dans le cadre de son plan financier, la direction de la Juventus estime avoir besoin d'injecter entre 112,5 et 125 millions d'euros sur l'augmentation de capital totale de 250 millions d'euros, afin de couvrir les besoins de la saison 2026-2027, et dans une moindre mesure une partie des engagements de la saison 2027-2028.

À long terme, le club vise à franchir la barre des 500 millions d'euros de revenus annuels, avec des recettes de son stade dépassant les 100 millions d'euros, tout en atteignant le point d'équilibre d'exploitation, permettant ainsi un équilibre entre les revenus et les charges d'exploitation. Mais la direction de la Juventus a qualifié ces objectifs d'« ambitieux », laissant entendre qu'ils restent conditionnés à la réalisation d'un ensemble de conditions, au premier rang desquelles le retour de l'équipe parmi les participants à la Ligue des champions, ce qui garantirait au club des ressources financières plus importantes pour l'aider à surmonter sa crise actuelle.

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La Juventus avait échoué à décrocher une place en Ligue des champions pour la saison 2026-2027, après avoir terminé la Serie A à la sixième place avec 69 points, à deux points du Côme, quatrième, et à un point du Milan AC, cinquième. Les Bianconeri ont ainsi dû se contenter de participer à la Ligue Europa, perdant d'importantes recettes financières issues de la plus prestigieuse compétition continentale.

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