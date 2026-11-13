25 minutes d'illusion : l'Italie dévoile l'autre visage de la sélection de Zidane

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Zinédine Zidane a encaissé sa première véritable gifle depuis sa prise en main de l'équipe de France, après la chute des Bleus face à l'Italie sur le score de 3-1, dans une rencontre qui a mis en lumière des contradictions évidentes dans le jeu de l'équipe et déclenché une vague de critiques sur les choix du technicien français, notamment après l'effondrement marquant de la seconde période, qui a transformé une soirée prometteuse en une nuit à oublier. Cette défaite n'a pas été un simple accroc passager : elle a ouvert la porte à des interrogations précoces sur la capacité de Zidane à imposer ses idées et à gérer les détails difficiles.

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La défaite face à l'Italie constitue le premier revers de la France sous la conduite de Zidane, lors de son cinquième match depuis sa prise de fonctions, après avoir entamé son parcours par trois victoires et un nul. La chute à San Siro est survenue de manière inattendue, au vu de la façon dont l'équipe de France avait abordé la rencontre, avant de perdre progressivement son équilibre et de laisser l'initiative à son adversaire, qui a profité du recul des Bleus et réussi à imposer son rythme jusqu'au coup de sifflet final, selon ce qu'a rapporté le site français « Foot Mercato ».

Dans les premières minutes, la France a semblé être une équipe totalement différente de celle qui a terminé la confrontation vaincue sur le score de trois buts à un. Michael Olise a en effet offert à sa sélection un départ idéal en inscrivant un but précoce à la dixième minute, au milieu de mouvements offensifs dynamiques et d'un pressing avancé qui a désorganisé la défense italienne. Malgré quelques erreurs commises par Malo Gusto sur le flanc droit, les Français ont poursuivi leurs tentatives offensives et affiché une volonté claire de maîtriser le cours du jeu.

Mais le véritable problème est apparu dans le dernier geste, l'équipe de France s'étant montrée incapable de traduire sa domination par des buts supplémentaires qui lui auraient donné l'avantage requis. Les tentatives de Barcola et de Christopher Nkunku se sont heurtées au poteau, dans une scène qui a résumé l'absence d'efficacité offensive, avant que l'équipe ne recule nettement après la pause. Avec le temps, les signes du pressing collectif ont disparu, et les joueurs ont perdu leur capacité à créer le danger, tandis que la sélection italienne a exploité les espaces et les erreurs pour renverser la confrontation à son avantage.

Zidane sous le couperet des critiques

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La défaite n'est pas passée inaperçue, puisque Christophe Dugarry, ami proche de Zidane, s'est empressé d'adresser des critiques claires à la prestation de l'équipe de France, lors de son intervention sur la radio « RMC », estimant que le plan établi par l'entraîneur avait fonctionné au départ, avant de s'effondrer ensuite de manière inquiétante. Il a déclaré : « Il y avait un plan, et les choses ont bien tourné au début, puis tout s'est effondré. Il y a un manque de confiance, de travail et de communication, et beaucoup d'autres choses que l'équipe a besoin d'améliorer. »

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Dugarry a souligné que l'absence de plusieurs éléments clés, comme Jules Koundé, Ousmane Dembélé, Kylian Mbappé, Kingsley Coman, Aurélien Tchouaméni et William Saliba, avait clairement affecté l'équilibre de la sélection et l'avait privée de l'expérience nécessaire pour gérer les moments de pression. Il n'a toutefois pas considéré ces absences comme une justification suffisante pour expliquer l'effondrement, insistant sur le fait que les erreurs individuelles et le recul physique avaient révélé l'ampleur du travail qui attend encore Zidane et son staff technique.

Dugarry a ajouté que l'équipe de France avait besoin de développer sa capacité à gérer les matchs difficiles, au lieu de s'appuyer uniquement sur les qualités techniques, en déclarant : « On ne peut pas toujours faire étalage de ses qualités techniques, il faut aussi être capable de donner le maximum et de s'impliquer pleinement. Regardez l'esprit combatif qu'ont montré les Italiens ! Cette équipe apprendra à souffrir et à gérer les situations difficiles. » Il a estimé que ce qui s'est produit en seconde période représentait un coup dur, mais qu'il pouvait constituer une leçon nécessaire pour le groupe.

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Les changements de Zidane soulèvent des interrogations

Les critiques ne se sont pas arrêtées à la prestation collective, mais se sont étendues aux décisions techniques de Zidane, notamment le timing des changements et les noms qu'il a choisi d'incorporer. L'entraîneur français a en effet attendu la 77e minute pour procéder à ses changements, avant de donner à trois joueurs l'occasion de connaître leur première apparition internationale : Maïolo, Kroupi et Kumbedi. Malgré l'importance d'offrir aux nouveaux visages l'occasion d'acquérir de l'expérience, le timing a suscité des questions quant à savoir si l'entraîneur avait réellement renoncé à la difficulté de revenir au score.

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Il y avait des noms plus expérimentés sur le banc, comme Warren Zaïre-Emery et Eduardo Camavinga, et Zidane aurait pu faire appel à eux plus tôt pour tenter de reprendre le contrôle du milieu de terrain. L'entraîneur a également fait l'objet de critiques pour avoir maintenu Malo Gusto malgré ses difficultés évidentes sur le flanc droit, et pour ne pas avoir réagi rapidement afin de corriger le déséquilibre exploité par la sélection italienne. Dugarry a déclaré : « C'est la décision de Zidane, mais elle n'a pas encore prouvé sa justesse. C'est étrange qu'il n'essaie pas Zaïre-Emery. »

Zidane avait clarifié sa position au sujet du joueur du Paris Saint-Germain, affirmant son souhait de le voir au milieu de terrain, et à son poste naturel plutôt que de l'utiliser dans des rôles différents. L'entraîneur semble préférer s'appuyer sur les joueurs spécialisés à leur poste, avant de recourir aux éléments polyvalents, mais cette conviction n'a pas empêché les critiques de se multiplier, surtout face au besoin de l'équipe de trouver des solutions urgentes au cours du match.

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De son côté, Daniel Riolo, qui s'exprimait lui aussi sur la radio « RMC », a rejoint la liste des détracteurs, estimant que certains choix de Zidane n'étaient pas compréhensibles, et que la sélection avait paru perdre son identité durant certaines périodes de la rencontre. Il a déclaré : « Il y a des choses que je n'ai pas comprises, et les choix de Zidane soulèvent des doutes à certains postes. On a livré 25 bonnes minutes, mais ensuite on a ressenti une grande confusion, au point que je ne savais plus qui jouait à quel poste, ni qui faisait quoi. »

Ainsi, la défaite face à l'Italie s'est transformée en premier véritable test pour Zidane depuis qu'il a pris les rênes des Bleus, après avoir révélé des problèmes qui dépassent le résultat et s'étendent à la cohésion, à l'efficacité et aux décisions techniques. Bien que son parcours en soit encore à ses débuts, la défaite a placé l'entraîneur devant des questions impossibles à ignorer, quant à la manière de maintenir le niveau de l'équipe tout au long du match, de gérer les absences et de choisir le moment opportun pour intervenir. Le bon départ ne suffit plus, et il faut désormais que Zidane prouve qu'il dispose de véritables solutions lorsque la situation se complique.