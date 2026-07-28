Comme l’a révélé Pini Zahavi, l’agent de l’attaquant, dans un entretien accordé au portail sportif polonais WP SportoweFakty, Lewandowski disposait au début de l’année 2026 d’une offre extrêmement lucrative d’un club saoudien non nommé, qu’il voulait d’abord accepter.

« C’est vrai, Robert voulait aller en Arabie saoudite. Nous savions aussi que beaucoup d’argent nous y attendait », a expliqué Zahavi, qui n’a pas caché les chiffres proposés. L’attaquant aurait pu signer un contrat de deux ans et percevoir pour cela la somme astronomique de 200 millions d’euros (100 millions d’euros par an).

Finalement, Lewandowski s’est tout de même résolu à ne pas accepter l’offre et à rester au FC Barcelone. Ce n’est que lorsque son temps de jeu chez les Catalans a diminué de plus en plus et que l’entraîneur du Barça, Hansi Flick, n’a plus pu garantir au joueur de 37 ans des titularisations régulières, que son envie de partir s’est affirmée.

« Ils ne pouvaient pas garantir à Robert une place de titulaire, ce qui était plus important pour lui que l’argent. Deco et Hansi avaient d’autres visions pour l’avenir de Robert à Barcelone, alors à partir d’un certain moment, nous avons réfléchi à d’autres options », a justifié Zahavi.

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Robert Lewandowski fête ses débuts avec le Chicago Fire

Fin juin, le Chicago Fire a finalement annoncé la signature de l’international polonais à 167 sélections (89 buts). Son contrat avec Barcelone avait de toute façon expiré le 1er juillet, le club de MLS n’a donc versé aucune indemnité de transfert aux Espagnols.

Dès le mois de mai, Lewandowski, sacré champion à 14 reprises au total en Allemagne, en Espagne et en Pologne, et vainqueur de la Ligue des champions avec le Bayern en 2020, avait expliqué qu’il ne prolongerait pas son contrat. Auparavant, il avait été éliminé avec la Pologne en barrages de la Coupe du monde contre la Suède.

À Chicago, le joueur de 37 ans marche dans les pas de son ancien coéquipier au Bayern, Bastian Schweinsteiger, qui a joué pendant un an en MLS à partir de 2019. Lewandowski a déjà fait ses débuts avec son nouveau club : lors de la défaite 3-2 contre l’Inter Miami, le Polonais est toutefois resté discret.