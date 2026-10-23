Le Barça aborde le Clasico face à son rival du Real Madrid fort d'un bilan exceptionnel dans son stade, le « Spotify Camp Nou », devenu depuis sa réouverture une forteresse quasi imprenable en Liga, le club catalan ayant remporté l'ensemble de ses 18 matches disputés à domicile dans la compétition.

Barcelone reçoit son rival traditionnel dimanche soir, dans une rencontre d'une grande importance dans la course au titre, le club catalan étant en tête du classement avec six points d'avance sur le Real Madrid, tandis que ses derniers résultats à domicile lui offrent un véritable élan avant ce sommet tant attendu.

18 victoires et un bilan offensif effrayant

Depuis son retour dans son stade le 22 novembre 2025, avec une victoire 4-0 face à l'Athletic Bilbao, le Barça a imposé sa domination à ses adversaires en Liga, enchaînant 18 victoires consécutives, la dernière en date étant un succès 3-0 contre Getafe, selon les statistiques du journal « Mundo Deportivo ».

Au cours de cette série, les joueurs de l'entraîneur Hansi Flick ont inscrit 58 buts, pour seulement 11 encaissés, et ont gardé leur cage inviolée lors de 10 matches, avec une moyenne supérieure à trois buts par rencontre, des chiffres qui reflètent la puissance offensive de l'équipe et sa capacité à imposer son rythme devant son public.

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Ces victoires ne se sont pas limitées aux équipes les moins compétitives, mais ont aussi concerné l'Atlético Madrid, le Real Betis et Séville, ainsi que l'Espanyol et Villarreal, sans oublier le succès face au Real Madrid lui-même sur le score de 2-0 en mai dernier.

La liste des 18 victoires du Barça au Camp Nou

Saison 2025-2026

Barcelone 4-0 Athletic Bilbao — 22 novembre 2025.

Barcelone 3-1 Deportivo Alavés — 28 novembre 2025.

Barcelone 3-1 Atlético Madrid — 2 décembre 2025.

Barcelone 2-0 Osasuna — 13 décembre 2025.

Barcelone 3-0 Real Oviedo — 25 janvier 2026.

Barcelone 3-0 Real Majorque — 7 février 2026.

Barcelone 3-0 Levante — 22 février 2026.

Barcelone 4-1 Villarreal — 28 février 2026.

Barcelone 5-2 Séville — 15 mars 2026.

Barcelone 1-0 Rayo Vallecano — 22 mars 2026.

Barcelone 4-1 Espanyol — 11 avril 2026.

Barcelone 1-0 Celta Vigo — 22 avril 2026.

Barcelone 2-0 Real Madrid — 10 mai 2026.

Barcelone 3-1 Real Betis — 17 mai 2026.

Saison 2026-2027

Barcelone 2-0 Athletic Bilbao — 27 août 2026.

Barcelone 5-2 Rayo Vallecano — 31 août 2026.

Barcelone 7-2 Racing Santander — 16 septembre 2026.

Barcelone 3-0 Getafe — 10 octobre 2026.

Une supériorité qui dépasse le cadre de la Liga

Le solide bilan du Barça dans son stade ne s'arrête pas aux rencontres de Liga, puisque l'équipe a remporté 23 de ses 24 matches officiels disputés dans son stade depuis son retour.

L'unique défaite a été concédée face à l'Atlético Madrid sur le score de 0-2, lors du match aller des quarts de finale de la Ligue des champions la saison dernière. Malgré ce résultat, le Barça a remporté quatre de ses cinq matches européens disputés à domicile, et a également battu l'Atlético Madrid 3-0 en Coupe du Roi.

Le Real Madrid face à un test difficile

Ces chiffres placent le Real Madrid devant un test extrêmement difficile dans ce Clasico, le Barça cherchant à prolonger sa série de victoires à domicile et à conserver son avantage en tête de la Liga, tandis que le club madrilène aspire à briser la domination de son rival dans son stade et à réduire l'écart de points.

La dernière victoire contre le Real Madrid au Camp Nou, sur le score de 2-0, représente une motivation supplémentaire pour les locaux avant le rendez-vous de dimanche, mais ce sommet tant attendu restera un nouveau test de la capacité du Barça à poursuivre son bilan parfait en Liga, face à un adversaire conscient que le moindre faux pas pourrait compliquer davantage sa mission dans la course au titre.