Le club saoudien d'Al-Ittihad poursuit ses démarches sur le marché des transferts estival afin de renforcer ses options au milieu de terrain, avant la fermeture de la fenêtre des transferts, le club cherchant à étoffer son effectif avec des éléments capables d'apporter de nouvelles solutions à l'équipe lors de la prochaine période.

Dans ce cadre, Al-Ittihad a frappé à la porte du club portugais de Benfica pour se renseigner sur la possibilité de recruter le milieu de terrain Leandro Barreiro, selon ce qu'a rapporté le journal portugais « Record » ce lundi.

Record a écrit : « Al-Ittihad a présenté une offre pour recruter Leandro Barreiro, mais l'offre a été refusée. »

Le journal a poursuivi : « Le club saoudien était prêt à verser 15 millions d'euros pour l'international luxembourgeois, qui était un joueur titulaire en ce début de saison. Reste à voir si (Al-Ittihad) tentera de nouveau sa chance. »

Le journal a indiqué que le directeur technique d'Al-Ittihad, Jens Fischer, avait un jour été l'adjoint de l'ancien entraîneur de Benfica Roger Schmidt, qui était à l'origine du recrutement de Barreiro par le club portugais.

Il a conclu : « Le directeur technique de l'équipe d'Al-Ittihad, Jens Fischer, souhaite recruter le milieu de terrain de Benfica, mais le conseil d'administration du club (portugais), dirigé par Rui Costa, ne facilitera pas son départ. »

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