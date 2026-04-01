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15 millions d'euros font obstacle au départ de la star du Real Madrid

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D. Ceballos
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Le joueur souhaite retourner dans son ancien club

Le joueur du Real Madrid serait enclin à rejoindre à nouveau son ancien club lors du prochain mercato, une décision qui reflète son désir de retrouver son poste de titulaire.

Selon le journal espagnol « AS », les négociations entre l'Espagnol Dani Ceballos et son ancien club, le Real Betis, semblent pour l'instant compliquées.

Cela s'explique par les exigences financières élevées liées à la transaction, le Real Madrid estimant la valeur de transfert du joueur à environ 15 millions d'euros.

Le journal ajoute : « Les obstacles ne s’arrêtent pas là, puisque Ceballos réclame un salaire annuel pouvant atteindre 9 millions d’euros. »

Elle a poursuivi : « Ce chiffre représente un défi de taille pour la direction du Real Betis et complique la transaction, malgré la volonté du joueur de partir. »

Rappelons que le journal « Marca » avait précédemment indiqué que Florentino Pérez, président du Real Madrid, ne s'opposait pas au départ de Ceballos, à condition qu'une offre financière appropriée soit faite.

Dani Ceballos se concentre actuellement sur son rétablissement complet après sa blessure au mollet droit et a repris un entraînement partiel avec le groupe.


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