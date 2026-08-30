La Juventus a démontré la force de son banc, comme l'ont confirmé le duo Nicolas Gonzalez et Teun Koopmeiners, que l'entraîneur Luciano Spalletti a fait entrer en seconde période face à Parme, samedi soir, lors de la deuxième journée du championnat d'Italie.

La formation en blanc et noir n'a pas réussi à faire trembler les filets durant toute la première mi-temps, ce qui a poussé Spalletti à recourir à son banc de touche. Nicolas Gonzalez a inscrit le premier but à la 62e minute, avant que l'autre remplaçant, Teun Koopmeiners, n'ajoute le deuxième but à la 88e minute, quelques minutes après son entrée en jeu.

Le réseau Opta a souligné que l'impact des remplaçants de la Juventus n'a rien d'étonnant, l'équipe étant celle qui profite le plus de ses remplaçants, lesquels ont marqué 13 buts depuis le début de la saison dernière.









Aucune équipe du championnat d'Italie n'a inscrit davantage de buts que ce total, précisant que les Bianconeri sont à égalité avec l'Inter, avec le même nombre.









La Juventus avait entamé la saison en s'imposant face à Frosinone sur le score de un but à zéro, tandis que Parme reste sans point après avoir également perdu lors de la première journée face à Cagliari 1-0.