La victoire du Real Madrid face à son rival du FC Barcelone n'a pas été qu'une simple affaire de trois points dans la course au championnat d'Espagne : elle a porté en elle un exploit historique qui restera gravé dans les annales du Clasico, après que l'une des stars du club madrilène a profité de cette soirée de suprématie merengue pour inscrire son nom en lettres d'or dans l'histoire de l'affiche la plus prestigieuse du football espagnol.

Selon ce qu'a publié le site Tribuna, l'Ukrainien Andriy Lunin, gardien de but du Real Madrid, est entré dans l'histoire par la grande porte, en devenant le premier gardien en 124 ans d'histoire du Clasico à décrocher au moins 4 victoires lors de ses cinq premiers matchs disputés face au FC Barcelone.

Cet exploit est survenu après la victoire du Real Madrid sur son rival catalan sur le score de 2-1, hier dimanche, dans le cadre du championnat d'Espagne, le gardien ukrainien continuant ainsi de consolider son remarquable bilan dans les confrontations entre les deux équipes.

Les cinq matchs au cours desquels Lunin a gardé la cage du Real Madrid face au FC Barcelone ont vu quatre victoires du club merengue : cela a commencé par un succès sur le score de 3-1 en octobre 2022, puis une victoire 4-1 en janvier 2024, et 3-2 en avril de la même année, avant une nouvelle supériorité sur le score de 2-1 en octobre 2026.

Quant à l'unique défaite subie par le Real Madrid en présence du gardien ukrainien, elle est survenue en octobre 2024, lorsque le club merengue est tombé sur le score de quatre buts à zéro face au FC Barcelone.

Lunin a ainsi ancré sa place dans l'historique des confrontations entre les deux rivaux, profitant de cette dernière victoire qui a offert au Real Madrid une nouvelle suprématie aux dépens de son adversaire traditionnel.

Cet exploit offre à Lunin un surcroît de confiance, à un moment où le gardien remplaçant de la Maison Blanche continue de prouver sa capacité à répondre présent dans les grands rendez-vous, son nom se trouvant désormais associé à un nouveau record historique dans l'une des compétitions les plus célèbres et les plus palpitantes du monde du football.











