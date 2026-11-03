Le nom du jeune attaquant français Junior Kroupi est revenu au premier plan sur le marché des transferts européen, après qu'il a retrouvé son rythme avec Bournemouth à la suite de la blessure qui l'avait écarté des terrains en début de saison, ravivant l'intérêt de plusieurs grands clubs du continent pour s'attacher ses services.

Selon un rapport du journal britannique « Mirror », Arsenal surveille l'évolution du joueur en vue de tenter de le recruter lors du mercato hivernal de janvier prochain, dans le cadre de la volonté de Mikel Arteta de renforcer ses options offensives, tandis que le club londonien s'attend à une concurrence du Bayern Munich et du Paris Saint-Germain pour cette opération.

Arsenal passe à l'action : le Bayern et le PSG dans le coup

Arteta recherche un attaquant capable d'occuper plusieurs postes dans le secteur offensif, ce qui fait de Kroupi une option adaptée aux ambitions de l'entraîneur espagnol, d'autant plus que le joueur a réalisé une première saison remarquée en Premier League, au cours de laquelle il a inscrit 13 buts en 33 matchs.

Arsenal n'a pas été le seul club à suivre l'attaquant français au cours des derniers mois, puisque son nom a également été associé à l'intérêt du Bayern Munich et du Paris Saint-Germain, et avant eux du Barça, avec l'entrée d'autres clubs dans la course, au vu des qualités qu'il a montrées malgré son jeune âge.

Le Barça a tenté deux fois : Bournemouth a refusé

Le Barça avait inclus Kroupi dans ses plans l'été dernier, en tant qu'option de rechange à l'Argentin Julian Alvarez, qui est resté la priorité offensive numéro un du club catalan.

Le journal français « L'Équipe » avait révélé en juillet dernier que le Barça avait formulé deux offres pour recruter le joueur, chacune d'une valeur inférieure à 100 millions d'euros, mais Bournemouth a refusé les deux tentatives, tenant à conserver son attaquant qui avait fortement attiré l'attention lors de sa première saison en Premier League.

Des rapports de presse de l'époque indiquaient par ailleurs que Kroupi était enthousiaste à l'idée d'un transfert au Barça, d'autant qu'une ancienne photo de lui sous le maillot du club catalan avait largement circulé sur les réseaux sociaux, en même temps que les informations faisant état de l'intérêt de la direction de Joan Laporta pour le recruter.

120 millions d'euros : un chiffre qui complique la mission

La valeur financière apparaît comme l'un des principaux obstacles pour les clubs désireux de s'attacher les services de l'attaquant français, puisque son nom a été associé l'été dernier à Tottenham, au milieu de rapports évoquant une évaluation de Bournemouth aux alentours de 120 millions d'euros.

Une blessure au pied avait perturbé le début de saison du joueur et l'avait écarté des terrains pendant un temps, avant qu'il ne revienne récemment jouer avec Bournemouth, son retour ravivant l'intérêt des grands clubs et rouvrant le dossier de son avenir de manière anticipée.