Le FC Barcelone a catégoriquement rejeté l'idée de vendre le Brésilien Raphinha lors du prochain mercato estival, malgré l'intérêt de plusieurs clubs de la Ligue saoudienne.

Malgré les inquiétudes liées à ses blessures à répétition, le site Fichajes, citant le journal « Marca », affirme que Barcelone considère Raphinha (29 ans) comme un élément clé de ses projets futurs et que la direction n’a aucune intention d’écouter les offres, qu’elles proviennent d’Al-Hilal, d’Al-Nassr ou de tout autre club saoudien.

Selon le site, le club de Neom, fraîchement promu en Ligue Roshen, aurait proposé une offre colossale : 100 millions d’euros fixes, plus 20 millions d’euros deprimes variables.

Malgré l’attrait financier de l’opération, le Barça a répondu sans détour : Raphinha est intouchable et la stabilité sportive prime.

Malgré des performances irrégulières et une saison marquée par des blessures à répétition, dont la dernière au tendon ischio-jambier avec la sélection brésilienne lors de la Coupe du monde, le club estime que le joueur peut retrouver son meilleur niveau, d’autant qu’il n’a manifesté aucune envie de partir.

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