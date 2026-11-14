Le journal « Record » a rapporté que les joueurs de la sélection portugaise sont tous entrés sur la pelouse du stade de Braga vêtus du maillot numéro 7, floqué du nom « Ronaldo ».

Les joueurs titulaires ont porté le maillot numéro 7 de Cristiano Ronaldo en hommage à l'ancien capitaine de la sélection, et ont continué à le porter même après l'exécution de l'hymne national portugais.

Au coup d'envoi de la rencontre, tout est revenu à la normale, et les joueurs de la sélection portugaise ont revêtu leurs maillots habituels prévus pour le match.

Dans le même temps, le journal « The Guardian » a indiqué que le Portugal avait apporté une modification permanente au design du maillot numéro 7, en hommage à l'héritage de Cristiano Ronaldo et afin de garantir que ce numéro reste à jamais associé à la plus grande icône du football de l'histoire du pays.

La carrière de Ronaldo s'est étendue sur 23 ans, durant lesquels il a disputé 246 matchs internationaux, inscrivant 146 buts, avant d'annoncer sa retraite internationale le 5 novembre courant, à la suite d'un différend avec l'entraîneur Jorge Jesus.

La dernière apparition de Cristiano Ronaldo sous le maillot du Portugal remonte au 24 septembre dernier, lors de la victoire face au pays de Galles, un but à zéro, à domicile, en Ligue des nations européenne.

Avant d'affronter le Danemark en Ligue des nations européenne, le Portugal a publié, sur son compte de la plateforme X, un design nouveau et unique du mythique maillot numéro 7, dans le but d'immortaliser à jamais la version portée par Ronaldo.

Cette légère modification apportée au numéro 7 constitue une reconnaissance de la carrière footballistique de la star portugaise, au cours de laquelle il a battu le record historique du plus grand nombre de buts au niveau des sélections masculines.

Il a également mené son pays à décrocher le premier grand titre de son histoire, lorsqu'il a été sacré champion d'Europe en 2016, avant d'ajouter à son palmarès deux titres de Ligue des nations européenne, en 2019 et 2025.

Cristiano Ronaldo a porté le mythique maillot numéro 7 pendant 20 ans, au cours d'une carrière qui s'est étalée sur 23 ans avec la sélection portugaise.

La sélection portugaise a écrit, sur ses comptes des réseaux sociaux : « Il est temps de voir apparaître un nouveau numéro 7, car il est un numéro qui restera éternel à jamais. »

La publication comportait l'émoji de la chèvre, en référence à l'expression « le plus grand de tous les temps », dont l'abréviation en anglais est GOAT.

La publication comprenait également une vidéo montrant l'ajout d'un trait horizontal barrant le numéro 7, selon la façon courante d'écrire ce chiffre en Europe, pour signifier que les successeurs de Ronaldo hériteront de ce lourd héritage lorsqu'ils porteront ce même numéro.