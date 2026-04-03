Mikel Arteta, l’entraîneur d’Arsenal, a répondu aux accusations visant son club de manipulation concernant le retrait de 11 joueurs des rassemblements de leurs sélections nationales durant la trêve internationale, et leur retour prématuré chez les Gunners.

Au cours du mois dernier, 228 joueurs issus des vingt clubs de Premier League ont été appelés à représenter leurs équipes nationales lors des éliminatoires de la Coupe du monde et de matches amicaux, avant que 23 d’entre eux ne se retirent, dont près de la moitié provenaient d’Arsenal.

Cela a suscité des spéculations sur une crise de blessures au sein de l’équipe, ou sur le fait que ses joueurs auraient simulé une blessure pour éviter de disputer des matches supplémentaires avec la sélection et revenir au club, mais Arteta a souligné que la situation médicale de chaque joueur avait été pleinement expliquée à leurs sélections.

Arteta a déclaré, lors d’une conférence de presse ce vendredi : « Nous entretenons une relation et une communication très, très bonnes avec la plupart des sélections, et certainement avec (le sélectionneur de l’Angleterre) Thomas Tuchel aussi. »

Il a ajouté : « Nous avons toujours été très solidaires. Et lorsqu’il s’agit de clarifier l’état médical de chaque joueur, nous sommes toujours honnêtes ; des décisions médicales claires ont été prises, et il était clair quelle était la décision finale. »

L’entraîneur espagnol a affirmé que ses joueurs « ont très envie » de représenter leurs sélections, en disant : « Quand tu es prêt et disponible pour jouer avec ton équipe nationale, tu dois jouer. »

Arteta a poursuivi : « Nous ressentons une grande fierté d’avoir autant de joueurs en équipes nationales. Les joueurs sont très enthousiastes à l’idée de représenter leurs pays, et je sais à quel point cela compte pour eux. Nous les soutenons pleinement, et lorsque c’est possible, nous le faisons. »

Une avalanche de blessures

Après la défaite en finale de la Coupe de la Ligue anglaise face à Manchester City plus tôt ce mois-ci, le défenseur William Saliba a confirmé qu’il ne rejoindrait pas l’équipe de France en raison d’une blessure à la cheville.

Son coéquipier en défense, Gabriel Magalhães, s’est également retiré de la liste du Brésil en raison d’un problème au genou.

Ils ont ensuite été rejoints par l’attaquant anglais Eberechi Eze (blessure à la jambe), le milieu norvégien Martin Ødegaard (blessure au genou) et le défenseur néerlandais Jurriën Timber (blessure aux adducteurs), qui avaient également manqué la finale en raison d’une blessure, ainsi que par l’attaquant belge Leandro Trossard (blessure à la hanche).

Après avoir rejoint leurs sélections, cinq autres joueurs d’Arsenal se sont retirés : le trio anglais Declan Rice (légère blessure), Bukayo Saka (légère blessure) et Noni Madueke (blessure au genou face à l’Uruguay), ainsi que l’Espagnol Martin Zubimendi (blessure au genou) et l’Équatorien Piero Hincapié (blessure non précisée).

Arsenal, leader de la Premier League, disputera demain samedi un quart de finale de la FA Cup contre Southampton, l’une des équipes de Championship qui brille actuellement.

Arteta a confirmé qu’Eze manquera le match en raison de sa blessure, tandis qu’Ødegaard et Timber pourraient faire leur retour. La blessure de Madueke n’est pas aussi grave que prévu, mais il reste incertain.

Interrogé sur le nombre de joueurs disponibles parmi les 11 qui se sont retirés des sélections, Arteta a déclaré : « Vous le verrez par vous-mêmes. Je vous laisserai spéculer, et vous pourrez juger ensuite. »

Il a conclu : « Nous sommes désormais dans une situation qui nous oblige à aligner l’équipe la plus forte possible pour gagner toutes les compétitions. Nous sommes à deux ou trois matchs d’un titre en FA Cup, et nous savons très bien à quel point cette compétition est importante pour nous. »