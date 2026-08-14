Eva Carneiro, l'ancienne médecin du club de Chelsea, s'en est prise à l'entraîneur portugais José Mourinho, ainsi qu'à l'ancien capitaine de l'équipe John Terry, après que le duo a rouvert le dossier de la crise controversée qui a conduit à son départ du club londonien il y a 11 ans.

Mourinho et Terry avaient évoqué l'incident lors du nouveau documentaire « Mourinho » diffusé sur la plateforme « Netflix » ; l'ancien entraîneur de Chelsea y a insisté sur le fait que Carneiro et le kinésithérapeute Jon Fearn avaient eu tort d'entrer sur le terrain pour soigner Eden Hazard, lors du match qui s'est terminé sur un match nul (2-2) face à Swansea City en août 2015.

Carneiro a réagi aux propos tenus dans le documentaire via son compte sur la plateforme « X » en déclarant : « Après 11 ans, nous revoilà à raviver les pires moments. J'espère seulement qu'ils auront gagné un peu d'argent en échange de cela. »

La médecin a également adressé de vives critiques à Terry, qui a soutenu la version des faits de Mourinho et a affirmé l'existence d'un accord entre les joueurs de Chelsea et le staff médical stipulant de ne pas entrer sur le terrain sauf si la blessure était « très grave ».

Carneiro a écrit, selon ce qu'a rapporté le site ESPN : « Nous sommes soumis à des règles et à des conduites professionnelles et juridiques médicales. Il serait bon et plus utile pour John Terry d'apprendre les règles du jeu ; le temps a passé, mon ami. »

Carneiro a également publié un communiqué émanant de l'Association britannique de médecine du sport et de l'exercice, précisant que le staff médical assume une « responsabilité et une prise en charge complètes » de descendre sur le terrain et d'évaluer l'état du joueur dès que l'arbitre le demande.

Elle a ajouté dans une autre publication : « C'est très simple ; l'arbitre Michael Oliver nous a invités à entrer à deux reprises, et c'est le joueur Eden Hazard qui a réclamé des soins médicaux, puis nous l'avons observé visuellement depuis la ligne de touche et il a confirmé son besoin de soins médicaux, à deux reprises. Et à cet instant, j'ai les mains liées en tant que médecin professionnelle. »

Les détails de l'incident remontent aux dernières minutes du match d'ouverture de Chelsea lors de la saison (2015-2016) en Premier League ; le gardien Thibaut Courtois avait déjà été expulsé, et lorsque Carneiro et Fearn sont entrés pour soigner Hazard, la star belge devait quitter temporairement le terrain conformément aux règles, ce qui a laissé Chelsea jouer à neuf joueurs pendant une courte période.

Ce geste avait provoqué la vive colère de Mourinho à l'époque, lui qui avait qualifié après le match Carneiro et Fearn d'« impulsifs et naïfs » et affirmé qu'ils ne « comprenaient pas le football ».

Mourinho a déclaré en évoquant l'incident dans le documentaire : « Je ne suis pas médecin, mais mon œil sait quand un joueur est blessé et quand il ne l'est pas. Je savais qu'Eden n'était pas blessé, mais les médecins sont descendus sur le terrain et ont laissé l'équipe à neuf joueurs. »

Mourinho a poursuivi : « Pour moi, que le médecin soit une femme ou un homme, cela revient au même. Alors, comme d'habitude, j'ai employé mon vocabulaire lorsque je ne suis pas content. Il y a des mots que l'on prononce dans des moments où la tension est très forte. Et d'ordinaire, les personnes qui possèdent la culture du football ou les gènes du jeu passent au-dessus en une seconde, mais dans ce cas, la situation était différente. »

De son côté, Terry, capitaine de Chelsea à cette époque, a soutenu l'avis de Mourinho concernant les attentes qu'il avait imposées au staff médical du club, déclarant : « Sur le plan médical, José disait que, à moins que la blessure ne soit très grave, ils n'entreraient pas sur le terrain. C'était le principe qui prévalait entre nous en tant que joueurs et avec le staff médical, et tout le monde l'a accepté. Ce fut bien sûr un moment charnière, et il (Mourinho) a essuyé beaucoup de critiques à cause de cela. »

À la suite du match face à Swansea, Carneiro et Fearn ont été écartés de leurs fonctions auprès de l'équipe première, Carneiro quittant Chelsea le mois suivant, avant d'entamer une procédure judiciaire contre le club pour licenciement abusif, en plus d'une action en justice distincte contre Mourinho.

Chelsea et Carneiro sont parvenus à un règlement judiciaire en juin 2016 après que l'affaire eut atteint le tribunal du travail, et le club a présenté des excuses officielles à Carneiro, tandis que Mourinho n'a présenté aucune excuse publique.

Il convient de noter que la Fédération anglaise de football avait innocenté Mourinho en septembre 2015 de l'accusation d'avoir tenu des propos discriminatoires à l'encontre de Carneiro durant la crise, avant que l'entraîneur portugais ne soit démis de ses fonctions à Chelsea environ trois mois plus tard, à la suite d'un mauvais début de l'équipe dans la défense de son titre de champion.