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10 minutes catastrophiques : « Khaleeji 27 » compromet Haidar Abdulkarim avec Al-Nassr

Koweït vs Irak
Koweït
Irak
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H. Abdulkareem
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Saudi Pro League
Koweït
Irak
Arabie saoudite

Le milieu de terrain irakien dans l'embarras

Haidar Abdulkarim, milieu de terrain d'Al-Nassr et de la sélection irakienne, a vécu 10 minutes catastrophiques lors de la Coupe du Golfe arabique « Golfe 27 », fragilisant encore davantage sa situation avec son club saoudien.

La sélection irakienne a affronté son homologue koweïtienne ce samedi, sur la pelouse du stade Prince Abdullah Al-Faisal de Djeddah, lors de la deuxième journée de la phase de groupes de la « Golfe 27 ».

La rencontre a vu Haidar Abdulkarim sur le banc des remplaçants de la sélection irakienne, pour la deuxième fois consécutive, après que la situation se soit déjà répétée lors du dernier match face à Oman.

Le milieu de terrain d'Al-Nassr est entré en jeu au milieu de la seconde période, mais il a provoqué un penalty, sur lequel Youssef Nasser a inscrit le but égalisateur de la sélection koweïtienne, à peine 10 minutes environ après son entrée.

Haidar Abdulkarim souffre énormément depuis son arrivée à Al-Nassr en janvier dernier, en provenance du club irakien Al-Zawraa, n'ayant pas réussi à obtenir une place dans le onze de départ jusqu'à présent.

Depuis son arrivée au stade Al-Awwal Park, le joueur de 22 ans n'a disputé que 3 matchs avec l'équipe première d'Al-Nassr, sans parvenir à marquer ni à délivrer la moindre passe décisive.

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