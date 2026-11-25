Partager Suivez GOAL sur Google

Un juriste spécialisé en droit du sport a donné son avis sur la démarche de la Fédération marocaine de football, qui entend contester devant le Tribunal fédéral suisse la sentence rendue par le Tribunal arbitral du sport (TAS) en faveur du Sénégal dans l'affaire du titre de la Coupe d'Afrique des nations 2025.

Publicité

L'avocat sénégalais Moustapha Kamara, fort de 25 ans d'expérience dans les litiges portés devant le Tribunal arbitral du sport, a expliqué que le recours au Tribunal fédéral suisse pour contester les sentences du TAS est extrêmement rare, précisant qu'il n'a jamais vu, au cours de sa carrière, un confrère s'engager dans cette voie.

« J'ai passé 25 ans à travailler avec le Tribunal arbitral du sport, j'ai écrit de nombreux articles et ouvrages à son sujet, et je suis membre de l'Association internationale des avocats du football. Franchement, je n'ai jamais vu un confrère saisir le Tribunal fédéral suisse après une sentence du Tribunal arbitral du sport », a déclaré l'avocat.

Kamara a insisté sur le fait que les possibilités de contester les sentences du Tribunal arbitral du sport devant le Tribunal fédéral suisse sont très limitées et soumises à des conditions juridiques strictes, si bien que la recevabilité de tout recours n'est pas garantie, avant même l'examen du fond du litige et de ses arguments.

Lire aussi : « La deuxième étoile a retrouvé sa place » : l'auteur du but du sacre sénégalais adresse un message au Maroc

Publicité Publicité

Il a indiqué que la Fédération marocaine devra d'abord s'assurer que le recours remplit les conditions de recevabilité, précisant que le délai pour le déposer est de 30 jours à compter de la notification de la sentence du Tribunal arbitral du sport.

Related Topics

Il a ajouté que les motifs juridiques permettant de contester les sentences du tribunal sportif sont strictement définis, ce qui soulève des questions sur les arguments sur lesquels la partie marocaine pourrait s'appuyer devant la justice suisse.

Lire aussi : un message sévère malgré le sacre, le TAS n'a pas pardonné les débordements des joueurs sénégalais

Publicité

Kamara a déclaré au site sénégalais wiwsport : « Je ne sais même pas comment la partie marocaine peut saisir le Tribunal fédéral suisse. Et même si cela se produisait, à titre exceptionnel, elle n'aurait aucune chance d'obtenir une décision en sa faveur. Les chances du Maroc, si tant est qu'on puisse les mesurer, sont de 0 %. »

L'avocat estime que la décision du Tribunal arbitral du sport devrait mettre un terme à ce litige, le tribunal ayant tranché en faveur du Sénégal, et souligne que la poursuite du différend ne changera rien à la valeur de ce qui s'est passé sur le terrain lors de la finale.

Publicité

Kamara a conclu en affirmant que « la décision représente une issue favorable au football et aux supporters, et avant tout aux joueurs qui ont disputé 120 minutes de compétition lors de la finale de la Coupe d'Afrique des nations 2025 ».

Le TAS a accepté l'appel de la Fédération sénégalaise de football contre la Confédération africaine de football et la Fédération royale marocaine de football, et a annulé la décision de la commission d'appel de la CAF, rendue le 17 mars dernier, qui attribuait le titre aux Lions de l'Atlas. Il a rétabli le résultat de la finale, remportée 1-0 par le Sénégal après prolongation.

Publicité

La commission d'appel de la CAF avait considéré que le Sénégal s'était retiré de la finale et avait donné le match gagné 3-0 au Maroc, sur la base des articles 82 et 84 du règlement de la compétition. Mais le TAS a estimé que ces deux articles ne s'appliquaient pas aux faits et que l'arbitre (Ndala) n'avait pas commis d'erreur excédant ses pouvoirs en menant la rencontre à son terme après le retour des joueurs sénégalais sur le terrain.

Lire aussi : Arteta se rapproche de l'exploit de Guardiola, Arsenal menace le trône européen de City