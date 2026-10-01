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Zinedine ZidaneGetty
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Zidane : « Le coup de tête sur Materazzi ? Aucun regret »

France

Le sélectionneur de la France s’est exprimé à la veille du match de Ligue des nations contre l’Italie.

Le sélectionneur de l’équipe de France, Zinedine Zidane, s’est exprimé à la veille du match de Ligue des nations contre l’Italie : « Le coup de tête sur Materazzi ? Des images impossibles à oublier, vu qu’elles passent en boucle, mais ma carrière ne se résume pas à cet épisode. »

« La Juventus fait partie des choses positives de ma carrière. C’est à la Juve que je suis devenu un joueur important. Ensuite, je n’ai plus reparlé avec Materazzi. Je ne suis pas fier de ce que j’ai fait, mais je n’ai pas de regrets. Cela fait partie de mon parcours et, dans la vie, pour tout le monde, on ne fait pas toujours seulement de belles choses. Maintenant, nous sommes à un autre moment de ma carrière et nous verrons ce qui se passera aussi contre l’Italie. Ensuite, il est clair que l’expulsion de 2006, qui mettait fin à ma carrière aussi avec la sélection, m’a donné une motivation supplémentaire pour revenir comme sélectionneur, ce qui est un rêve qui se réalise. J’ai toujours cru en moi, aux choses positives, je me suis préparé et maintenant je suis prêt à entraîner et à tout donner pour cette équipe. »


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  • « L’Italie est une grande nation du football, c’est étrange de ne pas la voir à la Coupe du monde trois fois de suite, mais je ne connais pas bien la situation, je ne sais pas pourquoi c’est arrivé. Je sais en revanche que l’Italie est une belle équipe, ce n’est peut-être plus celle de 2006, mais sur un match tout peut arriver. L’équipe de Mancini est une équipe difficile à affronter. Ils ont perdu contre la Belgique et bien gagné en Turquie. C’est pour cela que nous devons être prêts et à notre meilleur niveau pour gagner. »


  • « J’ai eu beaucoup de grands entraîneurs et Lippi l’était particulièrement sur le plan tactique. Les Italiens ont une culture tactique importante, ils n’ont rien à apprendre des autres. Et j’ai moi aussi un peu de cette culture »




  • « La Juventus fait partie des choses positives de ma carrière. C’est à la Juve que je suis devenu un joueur important. Ensuite, je n’ai plus parlé avec Materazzi. Je ne suis pas fier de ce que j’ai fait, mais je n’ai pas de regrets. Cela fait partie de mon parcours et, dans la vie, c’est valable pour tout le monde, on ne fait pas toujours uniquement de belles choses. Aujourd’hui, nous sommes à un autre moment de ma carrière et nous verrons ce qui se passera aussi contre l’Italie. Ensuite, il est clair que l’expulsion de 2006, qui mettait fin à ma carrière aussi en sélection, m’a donné une motivation supplémentaire pour revenir en tant que sélectionneur, ce qui est un rêve qui se réalise. J’ai toujours cru en moi, aux choses positives, je me suis préparé et maintenant je suis prêt à entraîner et à tout donner pour cette équipe »

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