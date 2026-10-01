Le sélectionneur de l’équipe de France, Zinedine Zidane, s’est exprimé à la veille du match de Ligue des nations contre l’Italie : « Le coup de tête sur Materazzi ? Des images impossibles à oublier, vu qu’elles passent en boucle, mais ma carrière ne se résume pas à cet épisode. »

« La Juventus fait partie des choses positives de ma carrière. C’est à la Juve que je suis devenu un joueur important. Ensuite, je n’ai plus reparlé avec Materazzi. Je ne suis pas fier de ce que j’ai fait, mais je n’ai pas de regrets. Cela fait partie de mon parcours et, dans la vie, pour tout le monde, on ne fait pas toujours seulement de belles choses. Maintenant, nous sommes à un autre moment de ma carrière et nous verrons ce qui se passera aussi contre l’Italie. Ensuite, il est clair que l’expulsion de 2006, qui mettait fin à ma carrière aussi avec la sélection, m’a donné une motivation supplémentaire pour revenir comme sélectionneur, ce qui est un rêve qui se réalise. J’ai toujours cru en moi, aux choses positives, je me suis préparé et maintenant je suis prêt à entraîner et à tout donner pour cette équipe. »





Bonus sans dépôt immédiat : casino et paris octobre 2026



