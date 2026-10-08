Invité du podcast de Melissa Satta, The Long Game, le vice-président de l’Inter et ancienne légende du club Javier Zanetti a parlé de son présent au sein du club milanais, mais aussi de sa manière de vivre, comme un athlète même s’il a arrêté depuis longtemps, en dehors du terrain.
Zanetti : « J’aide l’Inter aussi bien sur le terrain qu’en matière de marketing et sur le plan social. Le talent ne suffit pas »
LA MÊME FORME PHYSIQUE QUE QUAND IL JOUAIT
« Tout le monde me demande quel est mon secret parce que je suis le même qu’il y a 30 ans. Sincèrement, je vis au jour le jour. Tout ce que je fais, je le fais avec passion. Je m’entraîne toujours, si je peux tous les jours. Qu’est-ce qui me manque dans le football ? Ce qui me manque le plus, ce sont les entraînements et le fait d’être avec mes coéquipiers. Je m’entraîne parce que ça me fait du bien. Je joue au padel pour m’amuser, mais je le vis comme un entraînement. Tout ce que je fais repose sur une vie saine, j’essaie de tout donner dans tout ce que je fais. Quand on part en vacances, je plaisante avec ma femme, j’ai dit : "Écoute, on va n’importe où, c’est toi qui choisis". Du moment qu’il y a une salle de sport ».
La blessure en fin de carrière
« J’ai gagné la Ligue des champions à 37 ans, c’était ma dernière opportunité. J’ai continué à jouer parce que je me sentais bien. J’allais avoir 39 ans, et c’est la seule blessure grave de ma carrière : je me suis rompu le tendon d’Achille. Tous là-bas pensaient : “Ok, il va arrêter de jouer parce qu’à 39 ans, comment peut-il récupérer ?” Moi, je ne voulais pas terminer ma carrière de cette manière, je voulais encore au moins disputer un autre match devant mes supporters à San Siro, puis oui, j’ai récupéré en un temps record, en cinq mois et demi, et j’étais déjà de retour sur le terrain.
Une blessure pour laquelle il faut au minimum huit mois. J’entre, il reste 10 minutes dans un match, je me sens bien, le match se termine. Pendant que je prenais ma douche, ça a été le premier moment où je me suis dit que c’était ma dernière saison. J’aurais pu continuer parce que j’allais avoir 40 ans, je me sentais bien pour continuer, mais je me suis toujours dit qu’il valait mieux partir tant que tu te sens encore bien »
Le passage au poste de dirigeant
« Quand j’ai arrêté de jouer, l’Inter m’a dit : “Sache que nous voulons que tu deviennes vice-président, parce que c’est un rôle important pour nous”. J’étais très heureux parce que ce lien avec le club se poursuivait, mais en même temps, je me suis dit : “Vice-président de l’Inter, grande responsabilité, je dois me préparer”.
Je suis passé de l’entraînement avec mes coéquipiers pendant 25 ans sur un terrain à une réunion de dix managers qui parlaient anglais, de finance et de marketing. Je me suis mis à étudier et je continue d’étudier à l’université Bocconi, parce que j’ai trouvé un professeur qui m’a préparé un programme qui m’a énormément aidé. C’est le conseil que je peux donner aux jeunes : n’attendez pas la fin”
Sport, marketing et social
« La vision que l’on a en tant que footballeur est très différente de celle que l’on a en tant que dirigeant. Quand j’étais avec mes coéquipiers, je ne parvenais pas à comprendre beaucoup de choses parce que je devais les connaître. C’est pour cela que je crois qu’étudier m’a énormément aidé et m’a ouvert l’esprit.
Je veux être un dirigeant qui ne soit pas seulement lié à la partie sportive, mais qui puisse aussi être utile au marketing, au social et à tous les projets que nous avons pour faire grandir notre club.
Tout le monde veut devenir entraîneur, mais ce n’est pas si évident. Même si tu as été un grand joueur, cela ne veut pas dire qu’ensuite tu puisses être un grand entraîneur. Là aussi, tu dois te préparer. Mais en te préparant, tu commences à découvrir énormément d’alternatives, puis tu choisis là où tu te sens le plus à l’aise. Non. Le talent ne suffit pas à lui seul. Le talent doit être nourri chaque jour, tu dois l’entraîner. »
Prendre soin du mental des joueurs
« Je pense que l’aspect mental doit être suivi encore davantage. On commence à lui accorder l’importance qu’il mérite, mais selon moi, ce n’est toujours pas suffisant. À l’Inter, nous avons à disposition des personnes qui s’occupent aussi de cet aspect, parce que nous avons compris que c’est très important.
Tout le monde pense que les joueurs sont des machines : ils s’entraînent, jouent et doivent toujours être à 100 %. Mais ce n’est pas toujours le cas. Beaucoup de choses dans la vie privée d’une personne peuvent influer sur ses performances. C’est là que nous devons être attentifs et travailler »
VOUS AVEZ APPRÉCIÉ CETTE HISTOIRE ?
Ajoutez GOAL.com à vos sources préférées sur Google pour consulter davantage de nos articles