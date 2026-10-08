« J’ai gagné la Ligue des champions à 37 ans, c’était ma dernière opportunité. J’ai continué à jouer parce que je me sentais bien. J’allais avoir 39 ans, et c’est la seule blessure grave de ma carrière : je me suis rompu le tendon d’Achille. Tous là-bas pensaient : “Ok, il va arrêter de jouer parce qu’à 39 ans, comment peut-il récupérer ?” Moi, je ne voulais pas terminer ma carrière de cette manière, je voulais encore au moins disputer un autre match devant mes supporters à San Siro, puis oui, j’ai récupéré en un temps record, en cinq mois et demi, et j’étais déjà de retour sur le terrain.

Une blessure pour laquelle il faut au minimum huit mois. J’entre, il reste 10 minutes dans un match, je me sens bien, le match se termine. Pendant que je prenais ma douche, ça a été le premier moment où je me suis dit que c’était ma dernière saison. J’aurais pu continuer parce que j’allais avoir 40 ans, je me sentais bien pour continuer, mais je me suis toujours dit qu’il valait mieux partir tant que tu te sens encore bien »