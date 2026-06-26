Interrogé en zone mixte, l’ailier a refusé de confirmer le nom du club où il évoluera la saison prochaine. « Je ne sais pas. Je ne pense pas à mon avenir après la Coupe du monde. Je veux consacrer toute mon énergie à la compétition et voir ce qui se passera ensuite, mais je ne peux rien dire de plus », a-t-il déclaré.
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Yan Diomande rompt son engagement en plein Mondial et laisse entendre qu’il pourrait quitter le RB Leipzig
Mi-mai, Diomande avait confirmé qu’il resterait au RB Leipzig la saison suivante. Interrogé par le magazine « kicker », l’attaquant ivoirien avait répondu sans détour : « Oui, je serai toujours à Leipzig l’an prochain. »
Interrogé sur l’intérêt de plusieurs autres clubs, l’Ivoirien avait alors coupé court aux spéculations : « Pour l’instant, je ne m’en préoccupe pas. Je suis à Leipzig et j’aime jouer ici. » Il a toutefois reconnu que la qualification pour la Ligue des champions avait pesé dans la balance : « Au final, ce sont toujours les statistiques qui comptent. Ça a été une année fantastique pour moi. »
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Diomande : « Je suis supporter du PSG depuis mon enfance. »
Début juin, Diomande a attisé les spéculations sur un possible transfert au Paris Saint-Germain. « Mon avenir ? C'est mon équipe qui s'en occupe. J’essaie de rester aussi concentré que possible », a déclaré l’ailier lors de la conférence de presse précédant le match amical opposant la Côte d’Ivoire à la France. Avant d’ajouter, laissant malgré tout planer le doute : « Je suis fan du PSG depuis mon enfance. Je crois que mon père était aussi fan du PSG. Mais je ne me fais pas de souci pour l’avenir, je me concentre entièrement sur la Coupe du monde. On verra bien ce qui se passera après. »
Compte tenu de ces sympathies, il s’est dit « ravi » que Paris ait remporté la Ligue des champions en finale contre Arsenal.
Diomandé aurait-il déjà donné son accord au PSG ?
Les géants anglais Chelsea et Liverpool, ainsi que le Real Madrid, sont fortement intéressés par ce spécialiste du dribble. Selon nos informations, la direction sportive de Liverpool aurait même récemment mis une forte pression pour s'assurer les services du jeune joueur.
Toutefois, la piste la plus sérieuse mènerait à la capitale française : selon Foot Mercato, Diomande aurait déjà donné son accord définitif au tenant du titre de la Ligue des champions.
Toutefois, selon Oliver Mintzlaff, le PDG de Red Bull, les Saxons ne devraient pas vendre l’Ivoirien, malgré les rumeurs évoquant un montant supérieur à 100 millions d’euros. « Si j’étais directeur sportif, je ne vendrais pas non plus ce jeune joueur, qui n’a même pas encore passé une saison complète chez nous, quel que soit le prix proposé », a déclaré Mintzlaff fin avril sur Sky.
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Diomande a rejoint Leipzig pour seulement 20 millions d'euros.
Le RB Leipzig a recruté Diomande lors de l'été 2025 pour 20 millions d'euros en provenance du CD Leganés. Avec douze buts et neuf passes décisives en 33 matchs de Bundesliga, l'attaquant a été déterminant dans le retour des Saxons en Ligue des champions.
Après avoir manqué pour la première fois toute compétition européenne la saison précédente, le club saxon a finalement terminé à la troisième place du classement. Malgré ce retour sur le devant de la scène, l’entraîneur Ole Werner a été limogé et remplacé par Martin Demichelis.