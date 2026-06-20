Avant le match très attendu entre l’Arabie saoudite et l’Espagne lors de la Coupe du monde 2026, Lamine Yamal a tenu des propos qui paraissent anodins, mais qui révèlent en réalité une grande lucidité tactique.

Interrogé sur la possibilité que la sélection saoudienne lui impose une surveillance particulière ou lui oppose plusieurs défenseurs, la star de l’Espagne et du FC Barcelone a répondu avec calme et assurance : « Pas de problème, j’ai l’habitude de ça avec le Barça. »

Une déclaration qui résume le dilemme de Georgios Donis : vaut-il mieux concentrer tous les efforts pour le neutraliser, ou ce marquage serré risque-t-il de créer un piège tactique offrant à l’Espagne l’espace qu’elle recherche ?