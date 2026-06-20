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Yamal et trois défenseurs… Donis va-t-il tomber dans le piège de la Coupe du monde ?

FEATURES
L. Yamal
Espagne vs Arabie saoudite
Espagne
Arabie saoudite
Coupe du monde
G. Donis
Espagne
Arabie saoudite
É.-U.
Grèce

Les Verts affrontent un défi de taille face au « magicien » de La Roja.

Avant le match très attendu entre l’Arabie saoudite et l’Espagne lors de la Coupe du monde 2026, Lamine Yamal a tenu des propos qui paraissent anodins, mais qui révèlent en réalité une grande lucidité tactique.

Interrogé sur la possibilité que la sélection saoudienne lui impose une surveillance particulière ou lui oppose plusieurs défenseurs, la star de l’Espagne et du FC Barcelone a répondu avec calme et assurance : « Pas de problème, j’ai l’habitude de ça avec le Barça. »

Une déclaration qui résume le dilemme de Georgios Donis : vaut-il mieux concentrer tous les efforts pour le neutraliser, ou ce marquage serré risque-t-il de créer un piège tactique offrant à l’Espagne l’espace qu’elle recherche ?

  • Spain Training And Media Availability - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Yamal n'est pas le seul problème

    Il est naturel que tout entraîneur identifie Yamal comme la principale menace de l’équipe d’Espagne. Vif, technique et capable de faire la différence en une seule touche, il est devenu le point d’appui majeur de la plupart des offensives espagnoles.

    Toutefois, focaliser l’attention sur un seul joueur risque d’occulter les autres sources de danger. Car la Roja ne repose pas uniquement sur Yamal : elle dispose d’un système collectif capable de créer des occasions depuis n’importe quelle zone du terrain.

    Si, par exemple, Donis choisit de confier à un latéral, un milieu et un ailier la tâche de marquer Yamal à la culotte, des espaces finiront par apparaître ailleurs. Dani Olmo, Pedri ou les latéraux montants en profiteront alors pour se mettre en évidence. L’équipe saoudienne risquerait ainsi de payer cher son obsession pour un seul joueur, offrant au passage à l’arsenal espagnol le loisir d’agir en toute liberté.

    Au football moderne, le pire écueil face à une équipe aussi collective que l’Espagne est d’ignorer le système pour se focaliser sur un seul homme.

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    Pourquoi Yamal ne craint-il pas la censure ?

    La raison est simple : il vit ce scénario presque chaque semaine avec Barcelone, en Liga comme en C1.

    À Barcelone, il n’est plus le joueur méconnu que l’on pouvait surprendre ; les entraîneurs préparent désormais un plan de neutralisation spécifique, le contraignant parfois à affronter un arrière et un milieu, voire trois adversaires dans un espace restreint.

    Lire aussi : Bono s’explique… Manquera-t-il le match décisif pour la qualification du Maroc ?

    Mais ce qui distingue Yamal, ce n’est pas seulement sa capacité à dribbler, mais aussi sa faculté à prendre la bonne décision sous pression. Quand les adversaires se regroupent autour de lui, il sait exactement quand transmettre le ballon, quand se déplacer et quand les attirer pour créer des espaces en faveur de ses coéquipiers.

    D’où sa sérénité en conférence de presse : il ne voit pas le marquage comme un problème, mais comme une donnée normale de sa vie de footballeur. Certains grands joueurs en tirent même profit, car une surveillance rapprochée crée des espaces pour le reste de l’équipe.

    Reste à savoir s’il parviendra à rester efficace sans réaliser qu’il est trop surveillé.

  • FBL-WC-2026-MATCH13-KSA-URUAFP

    Quel serait le plan de jeu optimal pour l’équipe nationale algérienne ?

    Plutôt que de coller à Yamal, il est plus pertinent de lui refuser tout ballon dans des conditions idéales.

    Il est donc plus pertinent de contrôler l’espace plutôt que le joueur lui-même : quand Yamal reçoit le ballon face au jeu et dispose de temps pour réfléchir, il devient très difficile à contenir ; en revanche, s’il est contraint de l’intercepter sous pression ou loin des zones dangereuses, son influence s’amenuise.

    L’organisation défensive saoudienne doit donc privilégier le resserrement des lignes plutôt que de poste trois défenseurs autour de lui, et intercepter les passes qui lui parviennent entre les lignes. Un soutien coordonné du milieu de terrain à l’arrière latéral, avec l’appui de l’ailier, apparaît plus pertinent que de consacrer un marquage individuel permanent.

    De cette manière, les Verts préservent leur équilibre défensif sans offrir d’espaces en profondeur ou sur l’aile opposée.

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    Le véritable danger ne réside pas dans Yamal

    Il peut sembler contre-intuitif de le dire, mais la véritable menace pour l’Arabie saoudite ne réside peut-être pas dans le talent de Yamal lui-même, mais dans la manière dont les Saoudiens vont le contenir.

    Si les Verts entrent sur la pelouse avec l’obsession de museler la pépite du FC Barcelone, ils risquent de céder l’initiative tactique à la Roja dès les premiers échanges. En revanche, s’ils adoptent une approche globale, considérant avant tout le système espagnol dans son ensemble, leurs chances de tenir le choc s’en trouveront nettement accrues.

    L’Espagne aime attirer l’adversaire vers un point précis pour ensuite le frapper ailleurs, et Yamal sert souvent d’appât dans cette manœuvre.

    Le succès de Donis ne se mesurera donc pas au nombre de ballons touchés par Yamal, mais à sa capacité à empêcher l’Espagne de s’appuyer sur ses espaces et de créer une supériorité numérique.

    En somme, le vrai défi de l’Arabie saoudite ne résidera pas tant dans la contenance de Lamine Yamal que dans la résistance à la tentation de réduire la rencontre à un duel avec lui, car les grandes équipes ne gagnent pas en étouffant un seul joueur, mais en neutralisant tout le système.

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KSA