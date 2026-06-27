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XhakaGetty Images
Gianluca Minchiotti

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Xhaka rêve de rejoindre Chelsea sous les ordres de Xabi Alonso

Chelsea
Mercato
G. Xhaka

Le joueur suisse a déjà travaillé avec l’entraîneur espagnol lors de son passage au Bayer Leverkusen.

Selon Fabrizio Romano, Granit Xhaka pourrait être la recrue surprise de Chelsea au milieu de terrain. Le milieu de terrain suisse, déjà coaché par Xabi Alonso au Bayer Leverkusen, souhaite retrouver l’entraîneur espagnol et a exprimé son désir de revenir à Londres, où il a déjà évolué avec Arsenal entre 2016 et 2023.


  • Xhaka, né en 1992 et passé par Sunderland la saison dernière, serait prêt à accepter toute condition contractuelle pour rejoindre Chelsea, retrouver Xabi Alonso et revenir à Londres. Les négociations sont en cours.

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