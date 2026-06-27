Xhaka rêve de rejoindre Chelsea sous les ordres de Xabi Alonso

Selon Fabrizio Romano, Granit Xhaka pourrait être la recrue surprise de Chelsea au milieu de terrain. Le milieu de terrain suisse, déjà coaché par Xabi Alonso au Bayer Leverkusen, souhaite retrouver l’entraîneur espagnol et a exprimé son désir de revenir à Londres, où il a déjà évolué avec Arsenal entre 2016 et 2023.



