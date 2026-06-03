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Xavi Simons laisse entendre un possible transfert à Tottenham par son activité sur les réseaux sociaux
Simons relance la spéculation autour d’un retour de Savinho.
Selon les dernières publications Instagram de Simons, Savinho serait en pole position sur la short-list estivale de Tottenham. Les deux joueurs, qui ont évolué ensemble au PSV Eindhoven, pourraient bientôt se retrouver, laissant entendre qu’un transfert de l’ailier brésilien, actuellement mis à l’écart à Manchester City, prend forme. Les Spurs souhaitent ainsi renforcer leurs options offensives.
L’ailier brésilien, désormais considéré comme excédentaire à l’Etihad Stadium, pourrait ainsi changer d’air à l’issue de la saison 2025-2026 de Premier League. Malgré une prolongation de contrat jusqu’en 2031 l’an dernier, il n’a pas réussi à s’imposer comme titulaire sous les ordres de Pep Guardiola, récemment parti, ce qui a compromis sa continuité au sein du club.
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Les négociations avec Manchester City progressent bien
Tottenham ne perd pas de temps pour remanier son effectif après une saison catastrophique qui l'a vu échapper de justesse à la relégation. Selon l'expert en transferts Fabrizio Romano, les négociations en vue du transfert de Savinho à Tottenham sont en cours et avancent bien, le club cherchant à finaliser sa troisième recrue de l'été.
Évalué à environ 60 millions de livres sterling par Manchester City, le joueur de 22 ans avait vu son arrivée dans le nord de Londres être bloquée l’été dernier. Mais l’émergence d’Antoine Semenyo et la volonté du club de rajeunir l’effectif sous la direction du futur entraîneur Enzo Maresca ouvrent désormais la porte à un départ, moyennant une offre satisfaisante. Savinho, en quête d’un temps de jeu garanti dans l’équipe première, a déjà fait savoir qu’il validerait volontiers ce transfert vers le sud.
Un été décisif pour Tottenham
Sous pression, la direction des Spurs doit bâtir un effectif compétitif après avoir terminé à seulement deux points au-dessus de la zone de relégation. Pour compenser les départs de plusieurs cadres, le club londonien veut éviter une nouvelle lutte pour le maintien et fait de Savinho sa priorité. Vif et technique, le jeune ailier pourrait apporter le flair et la profondeur qui ont parfois manqué dans le dernier tiers la saison passée.
Interrogé sur X au sujet de ce dossier, le journaliste Fabrizio Romano a confirmé la dynamique des discussions : « Les négociations pour le transfert de Savinho à Tottenham sont en cours, comme révélé il y a deux semaines, et elles progressent bien. #THFC est convaincu que le joueur veut venir, les pourparlers se poursuivent car Man City pourrait libérer le joueur en cas d’offre satisfaisante. L’accord est en bonne voie. »
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Le plan de City pour l'après-Savinho
Si la transaction se confirme, Hugo Viana, le directeur sportif de Manchester City, se lancera aussitôt à la recherche d’un remplaçant sur le marché des transferts. Bien que Semenyo se soit déjà avéré être un choix judicieux depuis son arrivée en provenance de Bournemouth en janvier, le départ éventuel d’Omar Marmoush vers l’Espagne pourrait créer un vide significatif dans le secteur offensif des Citizens.
Parallèlement, Tottenham ne compte pas s’arrêter à Savinho : le club a déjà finalisé les arrivées gratuites de Marcos Senesi et Andy Robertson afin de renforcer son effectif pour la saison prochaine. Si l’on en croit les indices laissés par Simons sur les réseaux sociaux, l’arrivée d’un ailier brésilien pour 60 millions de livres pourrait constituer la prochaine étape majeure de sa refonte estivale.