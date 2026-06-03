Xavi Simons laisse entendre un possible transfert à Tottenham par son activité sur les réseaux sociaux

Selon les dernières publications Instagram de Simons, Savinho serait en pole position sur la short-list estivale de Tottenham. Les deux joueurs, qui ont évolué ensemble au PSV Eindhoven, pourraient bientôt se retrouver, laissant entendre qu’un transfert de l’ailier brésilien, actuellement mis à l’écart à Manchester City, prend forme. Les Spurs souhaitent ainsi renforcer leurs options offensives.

L’ailier brésilien, désormais considéré comme excédentaire à l’Etihad Stadium, pourrait ainsi changer d’air à l’issue de la saison 2025-2026 de Premier League. Malgré une prolongation de contrat jusqu’en 2031 l’an dernier, il n’a pas réussi à s’imposer comme titulaire sous les ordres de Pep Guardiola, récemment parti, ce qui a compromis sa continuité au sein du club.







