Alonso a particulièrement encensé Henderson, saluant la « grande personnalité » du milieu de terrain vétéran et son dévouement d’élite après ses débuts tant attendus avec Chelsea. Plutôt que de se reposer pendant la trêve qui a suivi, Henderson a redoublé d’efforts à l’entraînement. Alonso a révélé que le milieu avait lui-même refusé des jours de repos supplémentaires, déterminé à s’acclimater à ses nouveaux coéquipiers et à assimiler l’exigeant système tactique de l’Espagnol.

S’exprimant devant les médias avant le match contre Bournemouth, Alonso a affiché sa satisfaction quant à l’éthique de travail du vétéran et à son envie de contribuer immédiatement. « Il ne voulait pas beaucoup de jours de repos, a révélé l’Espagnol. Pour lui, il était important de retrouver la sensation d’être de retour sur le terrain après avoir manqué la pré-saison, manqué les premiers matches, et de sentir comment son bras réagissait afin d’avoir cette confiance. »