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Brentford v Chelsea FC - Premier League 2026/27Getty Images Sport
Donny Afroni
Traduit par

Xabi Alonso salue la mentalité d’élite de Jordan Henderson et expose la vision de Chelsea pour le milieu vétéran

J. Henderson
Chelsea
X. Alonso
Premier League

L’entraîneur principal de Chelsea, Xabi Alonso, a exprimé son admiration pour le professionnalisme de Jordan Henderson après l’intégration du vétéran au groupe professionnel à Stamford Bridge. L’ancien capitaine de Liverpool a effectué ses débuts lors du récent match contre Brentford et a depuis profité de la trêve internationale pour peaufiner sa compréhension tactique sous les ordres du technicien espagnol.

  • Alonso salue l’éthique de travail « d’élite » de Henderson

    Alonso a particulièrement encensé Henderson, saluant la « grande personnalité » du milieu de terrain vétéran et son dévouement d’élite après ses débuts tant attendus avec Chelsea. Plutôt que de se reposer pendant la trêve qui a suivi, Henderson a redoublé d’efforts à l’entraînement. Alonso a révélé que le milieu avait lui-même refusé des jours de repos supplémentaires, déterminé à s’acclimater à ses nouveaux coéquipiers et à assimiler l’exigeant système tactique de l’Espagnol.

    S’exprimant devant les médias avant le match contre Bournemouth, Alonso a affiché sa satisfaction quant à l’éthique de travail du vétéran et à son envie de contribuer immédiatement. « Il ne voulait pas beaucoup de jours de repos, a révélé l’Espagnol. Pour lui, il était important de retrouver la sensation d’être de retour sur le terrain après avoir manqué la pré-saison, manqué les premiers matches, et de sentir comment son bras réagissait afin d’avoir cette confiance. »

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    Intensité plutôt que précision

    Malgré un manque de rythme de compétition, l'endurance de Henderson s'est démarquée. Il a disputé l'intégralité du match contre Brentford, un cap que son entraîneur estime être le déclic de sa carrière à Chelsea. Le coach des Blues a souligné l'importance de lui faire franchir ce premier palier en termes de temps de jeu, surtout en maintenant un rythme et une intensité aussi exigeants tout au long de la rencontre.

    « Il était important de débloquer ces premières minutes sur le terrain. Le fait qu'il ait joué à ce rythme, avec cette intensité pendant 90 minutes, c'était bien, et je pense que maintenant, cela va aller de mieux en mieux », a expliqué Alonso.

  • L’impact crucial du vétéran sur et en dehors du terrain

    Alonso reste convaincu que l’influence de Henderson sur le terrain va s’accroître à mesure qu’il s’habituera davantage aux exigences tactiques de l’équipe. Au-delà de l’adéquation tactique, l’entraîneur a souligné le rôle essentiel du caractère au sein de l’effectif, saluant la forte personnalité de Henderson et sa grande expérience dans le championnat. Avec davantage de temps passé ensemble, Henderson s’intègre avec succès au groupe et tisse des liens solides avec ses coéquipiers.

    « Nous avons besoin des bons joueurs en termes de qualité, en termes de personnalité, et Hendo a une grande personnalité, une grande expérience dans le championnat. Maintenant que nous avons passé plus de temps avec lui, il peut très bien se connecter avec les joueurs », a ajouté l’entraîneur.

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    Une recrue de valeur pour Chelsea

    Après avoir rejoint Chelsea librement plus tôt cet été, à la suite d’une impressionnante campagne 2025-2026 au cours de laquelle il a disputé 34 matches avec Brentford, l’international anglais Henderson apporte une riche expérience à Stamford Bridge. Son illustre carrière s’étend sur des centaines de rencontres nationales disputées en Angleterre comme à l’étranger, faisant de lui un compétiteur confirmé au plus haut niveau.

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