Rogers s'est révélé être une menace polyvalente dans le dernier tiers du terrain, trouvant le chemin des filets contre Fulham, Arsenal et Hull City avant son dernier but. En plus de ses quatre réalisations, il a délivré quatre passes décisives en seulement huit apparitions, soulignant son statut de l'une des recrues estivales les plus productives de Premier League.

Ce qui rend l'impact de Rogers encore plus remarquable, c'est l'énorme volume de football qu'il a joué au cours des douze derniers mois. L'attaquant a été un élément clé de la sélection d'Angleterre qui a décroché une troisième place à la Coupe du monde cet été, ce qui a considérablement raccourci sa trêve de pré-saison. Malgré ce manque de repos, il n'a montré aucun signe de fatigue, maintenant un haut niveau d'intensité lors de chacune de ses sorties en Premier League jusqu'ici cette saison.

Les statistiques montrent que Rogers a participé à plus de 70 matches en club et en sélection depuis le début de la saison dernière, une charge de travail qui mettrait à l'épreuve même les vétérans les plus aguerris. Cependant, sa résistance physique est devenue un atout majeur pour Chelsea dans sa volonté de remonter au classement. Alonso a souligné que la capacité du joueur à rester disponible pour être retenu semaine après semaine est tout aussi importante que son apport technique sur le terrain les jours de match.