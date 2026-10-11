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Xabi Alonso s’émerveille devant le phénomène de Chelsea Morgan Rogers après le festival à cinq étoiles de Bournemouth
Alonso salue Rogers, un joueur « complet »
Alonso n’a pas pu cacher son admiration pour Rogers après les derniers exploits du buteur lors de la correction 5-1 infligée à Bournemouth. Le joueur de 24 ans, arrivé d’Aston Villa pendant le mercato estival, s’est rapidement imposé comme une pièce maîtresse de la nouvelle équipe du technicien espagnol à Stamford Bridge. Malgré la pression liée à un transfert très médiatisé, Rogers a affiché un niveau de maturité et une qualité technique qui ont profondément impressionné son entraîneur lors de ses premières contributions à l’équipe.
L’entraîneur a tenu à souligner que les qualités physiques du joueur correspondent parfaitement aux exigences du football moderne, lui permettant de dominer les défenseurs à la fois par sa puissance et son intelligence. « Non, [sa forme n’est pas une surprise] parce qu’il est jeune, il est frais, il est fort et il est rapide : c’est un footballeur moderne très complet », a expliqué Alonso.
- AFP
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Au-delà de ses qualités physiques et techniques, Rogers a été salué pour la rapidité avec laquelle il s'est intégré au vestiaire de Chelsea. Rejoindre un club d'une telle envergure implique souvent une longue période d'adaptation, mais l'ancien joueur de Villa semble avoir complètement sauté cette étape. Sa relation avec d'autres joueurs créatifs comme Cole Palmer a été l'un des temps forts de la saison, offrant à Chelsea une menace offensive dynamique et imprévisible que Bournemouth n'a tout simplement pas pu contenir.
« Sa disponibilité est également très élevée et c'est très important », a poursuivi Alonso en évoquant l'adaptation immédiate de l'attaquant. « Il a l'air frais et il prend du plaisir [dans son football] parce que c'est un gars formidable et qu'il se connecte très bien avec ses coéquipiers, et avec tout le monde. Il a un impact énorme sur l'équipe et le club. »
L’endurance et la durabilité ressortent clairement
Rogers s'est révélé être une menace polyvalente dans le dernier tiers du terrain, trouvant le chemin des filets contre Fulham, Arsenal et Hull City avant son dernier but. En plus de ses quatre réalisations, il a délivré quatre passes décisives en seulement huit apparitions, soulignant son statut de l'une des recrues estivales les plus productives de Premier League.
Ce qui rend l'impact de Rogers encore plus remarquable, c'est l'énorme volume de football qu'il a joué au cours des douze derniers mois. L'attaquant a été un élément clé de la sélection d'Angleterre qui a décroché une troisième place à la Coupe du monde cet été, ce qui a considérablement raccourci sa trêve de pré-saison. Malgré ce manque de repos, il n'a montré aucun signe de fatigue, maintenant un haut niveau d'intensité lors de chacune de ses sorties en Premier League jusqu'ici cette saison.
Les statistiques montrent que Rogers a participé à plus de 70 matches en club et en sélection depuis le début de la saison dernière, une charge de travail qui mettrait à l'épreuve même les vétérans les plus aguerris. Cependant, sa résistance physique est devenue un atout majeur pour Chelsea dans sa volonté de remonter au classement. Alonso a souligné que la capacité du joueur à rester disponible pour être retenu semaine après semaine est tout aussi importante que son apport technique sur le terrain les jours de match.
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Un avenir radieux sous Alonso
La victoire 5-1 contre Bournemouth a fait office de déclaration d’intention pour Chelsea, avec Rogers au cœur de tout ce qu’il y a eu de positif. En alliant puissance brute et délicatesse dans le jeu de jambes, il est devenu l’archétype du joueur autour duquel Alonso veut construire son projet. Au fil de la saison, la gestion du temps de jeu de Rogers sera cruciale au vu de sa lourde charge de travail, mais pour l’instant, Chelsea récolte les fruits de son investissement estival. Avec déjà quatre buts et quatre passes décisives à son actif, le joueur de 24 ans est en très bonne voie pour réaliser la meilleure saison de sa carrière.
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