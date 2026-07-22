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Wrexham s'apprête à recruter un dirigeant de Newcastle alors que la course à la montée en Premier League s'intensifie
Une recrue de premier plan pour les Red Dragons
Wrexham affiche clairement ses ambitions de rejoindre la Premier League en visant le responsable du recrutement de Newcastle United. Le club gallois ambitieux, détenu par Ryan Reynolds et Rob Mac, devrait finaliser cette nomination cet été, Nickson étant sur le point de rejoindre le club en septembre. Cette décision souligne la volonté de Wrexham de moderniser ses structures footballistiques alors qu’il poursuit son ascension fulgurante dans la hiérarchie du football anglais.
Nickson a passé 15 ans à St James' Park et on lui attribue certains des transferts les plus réussis de l'histoire récente de Newcastle. Il a joué un rôle clé dans le recrutement record de Miguel Almiron en 2019, facilité l'arrivée de Joelinton en provenance d'Hoffenheim pour 40 millions de livres sterling, ainsi que l'acquisition de Bruno Guimaraes en provenance de Lyon en 2022. Pour Wrexham, l’arrivée d’un profil possédant une telle expérience de haut niveau constitue un véritable « saut qualitatif », alors que le club évoluait encore en dehors des ligues professionnelles il y a seulement trois ans.
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Phil Parkinson bénéficie du soutien des experts
L’arrivée de Nickson lui permettra de travailler en étroite collaboration avec l’entraîneur de l’équipe première, Phil Parkinson, qui aurait été tenu pleinement informé des démarches menées pour recruter le responsable de Newcastle. Parkinson devrait s’appuyer fortement sur le vaste réseau et la connaissance du marché de Nickson alors que le club doit composer avec les complexités du Championship. Bien que ses fonctions exactes soient encore en cours de définition, il devrait superviser à la fois la stratégie de recrutement et les opérations footballistiques au sens large au Racecourse Ground.
Son arrivée confirme aussi la capacité de Wrexham à devancer des clubs de renom, comme West Ham United, fraîchement relégué, qui suivait également ce spécialiste du recrutement. Sa réputation, forgée au plus haut niveau, lui vaut l’admiration des dirigeants de Newcastle. L’ancienne directrice Amanda Staveley avait d’ailleurs souligné : « Heureusement, nous disposons d’un responsable du recrutement exceptionnel en la personne de Steve Nickson, qui travaille au sein du club depuis longtemps et possède une connaissance très approfondie des marchés des joueurs. Nous avons donc pu mettre rapidement en place un comité des transferts. »
S'appuyer sur les succès historiques en championnat
L'intérêt de Wrexham pour Nickson intervient après une période faste sous la direction de Parkinson, qui a conduit le club à trois promotions consécutives entre 2023 et 2025. Pour leur premier exercice de retour en deuxième division depuis le début des années 1980, les Red Dragons ont conclu le championnat à la septième place, un classement impressionnant. Ils ont même frôlé les barrages lors de la dernière journée, démontrant qu’ils peuvent déjà rivaliser avec les cadors de la division tout en visant l’objectif suprême : l’élite du football anglais.
Malgré cette dynamique positive, le club n’a pas encore réalisé le moindre transfert lors du mercato estival en cours. Parkinson a récemment emmené un groupe de 28 joueurs aux États-Unis pour une tournée de pré-saison très médiatisée, avec des affrontements contre Leeds United, Liverpool et Sunderland. Le technicien a répété que son effectif devait être renforcé pour résister à la « féroce » intensité du championnat et poursuivre sa trajectoire ascendante vers l’élite.
- AFP
La course effrénée à la Premier League
Après la récente victoire 1-0 en match amical contre Manchester United à Helsinki, Parkinson a souligné la nécessité de renforcer la qualité de son effectif. L'entraîneur a déclaré : « Nous estimons que notre effectif présente des lacunes pour relever le défi du Championship, qui est un championnat impitoyable. Il y a des domaines dans lesquels nous pensons devoir nous améliorer. Nous les avons repérés dès le début de l’été et nous y travaillons. » L’arrivée imminente de Nickson devrait d’ailleurs considérablement renforcer les chances du club d’attirer des joueurs de haut niveau.
Le calendrier officiel de Wrexham s’ouvre le vendredi 7 août avec un premier tour de Carabao Cup face à Middlesbrough, avant un derby gallois contre Cardiff City le 17 août, pour le coup d’envoi du Championship.
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