Wrexham s'apprête à recruter un dirigeant de Newcastle alors que la course à la montée en Premier League s'intensifie

Wrexham affiche clairement ses ambitions de rejoindre la Premier League en visant le responsable du recrutement de Newcastle United. Le club gallois ambitieux, détenu par Ryan Reynolds et Rob Mac, devrait finaliser cette nomination cet été, Nickson étant sur le point de rejoindre le club en septembre. Cette décision souligne la volonté de Wrexham de moderniser ses structures footballistiques alors qu’il poursuit son ascension fulgurante dans la hiérarchie du football anglais.

Nickson a passé 15 ans à St James' Park et on lui attribue certains des transferts les plus réussis de l'histoire récente de Newcastle. Il a joué un rôle clé dans le recrutement record de Miguel Almiron en 2019, facilité l'arrivée de Joelinton en provenance d'Hoffenheim pour 40 millions de livres sterling, ainsi que l'acquisition de Bruno Guimaraes en provenance de Lyon en 2022. Pour Wrexham, l’arrivée d’un profil possédant une telle expérience de haut niveau constitue un véritable « saut qualitatif », alors que le club évoluait encore en dehors des ligues professionnelles il y a seulement trois ans.