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Wayne Rooney s’interroge sur les recrutements « très étranges » d’Alejandro Garnacho et de Jamie Gittens par Chelsea
Rooney perplexe face à la stratégie de recrutement de BlueCo
La direction des Blues fait l’objet d’une attention constante depuis le rachat du club par Todd Boehly et Behdad Eghbali, et Rooney estime que le déséquilibre de l’effectif est l’une des principales causes des difficultés actuelles du club en championnat. Dans son podcast sur la BBC, la légende de Manchester United a notamment évoqué l’échange d’ailiers qui a profité à Arsenal au détriment de Chelsea. « Je pense que Chelsea va devoir vendre certains joueurs car l'effectif est pléthorique et le club a réalisé des recrutements très étranges », analyse Rooney. « Vendre [Noni] Madueke à Arsenal pour recruter Gittens, je n'ai tout simplement pas compris cette décision. Je n'ai jamais compris non plus le recrutement de Garnacho : il y a donc eu des choix très étranges. »
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Le paradoxe de Madueke et Gittens
Les chiffres donnent raison à Rooney. Depuis son arrivée dans le nord de Londres, Madueke s’est épanoui à l’Emirates, contribuant à la course au titre de Premier League d’Arsenal et à sa qualification pour la finale de la Ligue des champions. À l’inverse, Gittens n’a pas encore justifié son transfert, loin de l’impact immédiat escompté pour un renfort offensif de premier plan à Stamford Bridge.
Recruté pour combler le vide laissé par Madueke, l’ailier de 52 millions de livres n’a marqué qu’un seul but en 27 apparitions. Un bilan famélique qui cristallise les critiques : le club aurait privilégié le potentiel au détriment de performances avérées, laissant l’équipe première déséquilibrée et inefficace dans le dernier tiers.
Garnacho en difficulté depuis son départ d'Old Trafford
Rooney s’est dit perplexe au sujet du transfert de Garnacho en provenance de son ancien club. Malgré l’importante couverture médiatique qui a accompagné l’arrivée de l’international argentin à l’ouest de Londres, le joueur a connu des débuts difficiles sous le maillot bleu. L’ailier n’a pas encore retrouvé l’éclat qu’il affichait à Old Trafford, ce qui soulève des questions sur sa compatibilité avec le projet en cours de construction à Chelsea.
Un transfert estimé à 40 millions de livres sterling qui, pour l’instant, n’a pas rapporté grand-chose : une seule réalisation en Premier League. Pour Rooney, la recette est claire : se séparer des éléments inutiles et recruter des leaders confirmés. « Il faut se débarrasser de certains joueurs pour faire venir plus d’expérience et aider les jeunes », a-t-il ajouté.
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Place désormais à l’ère Xabi Alonso, synonyme d’espoir.
Malgré ses réserves sur l’effectif actuel, Rooney se dit optimiste pour l’avenir après la nomination de Xabi Alonso. L’Espagnol a obtenu un contrat de quatre ans et, surtout, le poste de directeur sportif. Ce changement de responsabilités laisse penser que la demande d’Alonso, qui souhaite recruter davantage de joueurs confirmés, sera satisfaite par les dirigeants cet été.
Rooney estime qu’à condition qu’Alonso obtienne la liberté de repenser le modèle de recrutement, Chelsea pourrait rapidement retrouver le haut du tableau. « Je salue le fait qu’Alonso ait été présenté comme manager et non comme simple entraîneur principal », a-t-il ajouté. « Ils possèdent déjà des joueurs très talentueux, et s’ils réalisent les bons recrutements cet été, je suis convaincu qu’ils pourront lutter pour le titre. Les joueurs auront à cœur d’évoluer sous ses ordres, car il dégage une véritable aura. »