Les chiffres donnent raison à Rooney. Depuis son arrivée dans le nord de Londres, Madueke s’est épanoui à l’Emirates, contribuant à la course au titre de Premier League d’Arsenal et à sa qualification pour la finale de la Ligue des champions. À l’inverse, Gittens n’a pas encore justifié son transfert, loin de l’impact immédiat escompté pour un renfort offensif de premier plan à Stamford Bridge.

Recruté pour combler le vide laissé par Madueke, l’ailier de 52 millions de livres n’a marqué qu’un seul but en 27 apparitions. Un bilan famélique qui cristallise les critiques : le club aurait privilégié le potentiel au détriment de performances avérées, laissant l’équipe première déséquilibrée et inefficace dans le dernier tiers.



