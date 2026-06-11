« Vous êtes irremplaçables ! » Le Real Madrid s’apprête sans doute à essuyer un nouveau camouflet sur le marché des transferts

Plusieurs médias avaient précédemment indiqué que le Real Madrid, et notamment son président Florentino Pérez fraîchement réélu, visait à recruter l’un des deux Portugais pour renforcer les Blancos.

Toutefois, selon l’agent Jorge Mendes, qui s’est exprimé auprès de Romano, la porte reste fermée pour le duo de milieux de terrain : « Vitinha et João ne sont pas à l’ordre du jour pour qui que ce soit. Ils sont irremplaçables au Paris Saint-Germain et s’y sentent très, très bien – ils continueront à remporter des titres. »

En février, la radio espagnole Cadena SER évoquait pourtant un accord tacite entre Vitinha et le club de la capitale, qui aurait permis au milieu de terrain de partir dès lors qu’une offre de 100 millions d’euros serait déposée.

Les deux joueurs sont liés au club de la capitale par des contrats à long terme, valables jusqu’au 30 juin 2029, et qui, selon les informations disponibles, ne comporteraient aucune clause de départ.