D'après Fabrizio Romano, spécialiste du mercato, les Merengues auraient peu de chances d'obtenir les deux milieux de terrain du PSG, Vitinha et João Neves.
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« Vous êtes irremplaçables ! » Le Real Madrid s’apprête sans doute à essuyer un nouveau camouflet sur le marché des transferts
Plusieurs médias avaient précédemment indiqué que le Real Madrid, et notamment son président Florentino Pérez fraîchement réélu, visait à recruter l’un des deux Portugais pour renforcer les Blancos.
Toutefois, selon l’agent Jorge Mendes, qui s’est exprimé auprès de Romano, la porte reste fermée pour le duo de milieux de terrain : « Vitinha et João ne sont pas à l’ordre du jour pour qui que ce soit. Ils sont irremplaçables au Paris Saint-Germain et s’y sentent très, très bien – ils continueront à remporter des titres. »
En février, la radio espagnole Cadena SER évoquait pourtant un accord tacite entre Vitinha et le club de la capitale, qui aurait permis au milieu de terrain de partir dès lors qu’une offre de 100 millions d’euros serait déposée.
Les deux joueurs sont liés au club de la capitale par des contrats à long terme, valables jusqu’au 30 juin 2029, et qui, selon les informations disponibles, ne comporteraient aucune clause de départ.
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Le Real Madrid essuie un nouveau revers sur le marché des transferts
Pour les Merengues, ce refus représente un nouveau revers cuisant sur le marché des transferts. Pendant la campagne pour l’élection présidentielle du club, Florentino Perez avait pourtant promis des recrues de premier plan s’il était réélu. Mais les champions d’Espagne ont d’abord essuyé un refus verbal du FC Bayern pour Michael Olise, puis, peu après, une fin de non-recevoir de l’Atlético Madrid concernant Julián Álvarez.
Les deux offres de 150 millions d’euros ont été immédiatement rejetées par les représentants des clubs concernés ; les Rojiblancos se sont même moqués de la proposition publique du Real dans une publication sur X.