« Vous comprenez ? » : Arne Slot répond sèchement aux journalistes après les propos de Mohamed Salah sur les « standards » de Liverpool

Slot a affiché une frustration palpable après que Salah a suggéré que la culture d’excellence de Liverpool pourrait être menacée. L’attaquant égyptien avait déclaré que les jeunes joueurs devaient maintenir un haut niveau d’exigence, notamment en effectuant des séances de musculation matinales, pour assurer la pérennité du club après son départ.

Mais le manager des Reds le martèle : les fondations d’Anfield sont plus solides que jamais.

« Virgil [van Dijk] partage-t-il l’avis de Mo ? Ce que Mo dit, c’est que les standards sont essentiels dans un club de football », a expliqué Slot.

« Je partage totalement son avis. Je ne l'ai pas entendu dire que les standards actuels étaient insuffisants, et vous ? Je ne m'inquiète pas. Je ne crains pas que le niveau baisse la saison prochaine par rapport aux trois précédentes. Non, je ne m'inquiète pas du tout. »



