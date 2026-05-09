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« Vous comprenez ? » : Arne Slot répond sèchement aux journalistes après les propos de Mohamed Salah sur les « standards » de Liverpool
Slot rejette catégoriquement les accusations de baisse des standards.
Slot a affiché une frustration palpable après que Salah a suggéré que la culture d’excellence de Liverpool pourrait être menacée. L’attaquant égyptien avait déclaré que les jeunes joueurs devaient maintenir un haut niveau d’exigence, notamment en effectuant des séances de musculation matinales, pour assurer la pérennité du club après son départ.
Mais le manager des Reds le martèle : les fondations d’Anfield sont plus solides que jamais.
« Virgil [van Dijk] partage-t-il l’avis de Mo ? Ce que Mo dit, c’est que les standards sont essentiels dans un club de football », a expliqué Slot.
« Je partage totalement son avis. Je ne l'ai pas entendu dire que les standards actuels étaient insuffisants, et vous ? Je ne m'inquiète pas. Je ne crains pas que le niveau baisse la saison prochaine par rapport aux trois précédentes. Non, je ne m'inquiète pas du tout. »
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Vif échange au sujet du leadership dans les vestiaires
En conférence de presse d’avant-match, à la veille de la rencontre contre Chelsea, Slot semblait de plus en plus agacé par les questions sur les qualités de leader de ses nouvelles recrues.
« J’aimerais exprimer ce que je ressens en ce moment, mais je ne le peux pas », a reconnu le technicien néerlandais lors de l’échange. « Alors, comment répondre à cette question ? Comme je l’ai déjà dit, je suis tout à fait d’accord avec lui (Salah) sur l’importance de ces standards. Je pense qu’ils sont actuellement bien en place. Il est donc logique que les jeunes joueurs – et je n’entends pas seulement les nouveaux, mais aussi un enfant de sept ans issu du centre de formation – prennent pour modèle des joueurs comme Mo et d’autres, afin de comprendre ce qu’il faut pour jouer tous les trois jours à ce niveau. »
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Le leadership n’est pas réservé aux joueurs expérimentés.
Slot a tenu à réfuter l’idée selon laquelle seuls les joueurs chevronnés peuvent imposer le tempo au sein d’un grand club de Premier League. Il a cité des exemples en Europe et dans son propre effectif pour montrer que le professionnalisme ne dépend pas uniquement de l’âge.
« Je ne sais pas à quelle heure ils sont à la salle de sport, d'ailleurs. Mais je sais qu'ils fixent les bons standards sur le terrain », fait valoir Slot.
Il a ajouté : « Et c’est ce que Mo a fait à 26 ans. Je ne pense pas que ce soit une question d’âge : ce ne sont pas seulement les joueurs de 32 ou 33 ans qui peuvent établir des normes. Ils ont vécu et expérimenté cela, et savent ce qu’il faut pour jouer à ce niveau. Mais attention, nous ne parlons pas de Florian Wirtz, Hugo Ekitike ou Alexander Isak, ni des autres joueurs que nous avons recrutés. Ils ne sont pas des enfants ; ce sont des professionnels aguerris qui savent désormais ce qu’il faut pour briller en Premier League et en Ligue des champions. »
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Le rôle d’un manager dans la culture du club
Alors que Virgil van Dijk a récemment reconnu qu’il y avait « du travail à faire en coulisses », Slot rappelle que la responsabilité de maintenir l’excellence incombe d’abord à la direction. Il souligne que, si les joueurs d’expérience apportent leur pierre à l’édifice, c’est bien au staff technique de fixer l’ambiance du groupe. Dans une défense passionnée, l’entraîneur principal affirme que la mentalité gagnante de Liverpool reste intacte malgré une saison difficile.
« Les standards viennent-ils de l’entraîneur ? À 100 %, c’est essentiel. Les joueurs peuvent aider, mais c’est bien l’entraîneur qui les fixe », a-t-il conclu. Avant de clore la discussion, il a lancé aux médias présents une remarque cinglante sur le lieu où ces standards doivent s’appliquer : « Les standards ne sont pas seulement importants à la salle de sport. Elles le sont aussi sur le terrain. D’accord. Vous me comprenez ? Sans que j’aie besoin de dire quoi que ce soit ? »