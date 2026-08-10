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Virgil van Dijk se félicite de l’arrivée imminente de Ronald Araujo alors que Liverpool se rapproche du défenseur de Barcelone
Van Dijk donne son feu vert pour l'opération Araujo
L’international uruguayen devrait rejoindre le géant de Premier League sous la forme d’un prêt afin d’apporter immédiatement de la couverture et de la qualité à un secteur défensif qui a fait l’objet de critiques durant l’été. Van Dijk, qui a retrouvé les terrains pour la première fois de cette pré-saison lors d’un match amical contre Monaco, a confirmé qu’il était prêt à intégrer de nouveaux visages dans l’effectif alors que le club cherche à tourner la page de la déception de la campagne précédente.
Interrogé sur la perspective d’évoluer aux côtés du joueur de Barcelone très coté, Van Dijk est resté professionnel tout en se montrant accueillant concernant l’évolution du transfert. « Tout joueur qui arrive au club sera le bienvenu, a déclaré Van Dijk. Je n’ai aucune idée de savoir si cela a été annoncé ou non. Je ne l’ai pas vu, donc on verra. »
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Faire face à la crise des blessures en défense
Le besoin de recruter Araujo a été accéléré par les inquiétudes concernant la condition physique de Jeremy Jacquet. La nouvelle recrue en provenance de Rennes était absente contre Monaco, le staff médical du club ayant opté pour une approche prudente après sa fin de saison précédente en Ligue 1, perturbée par les blessures. Si Jacquet est considéré comme un pilier défensif sur le long terme, son indisponibilité actuelle a contraint Liverpool à chercher des solutions immédiates sur le marché.
Van Dijk a donné une mise à jour positive sur la situation du jeune joueur, indiquant qu’un retour à l’entraînement collectif pourrait être imminent malgré les récentes précautions prises par le staff. « Je ne l’ai pas du tout vu. J’ai parlé avec lui, a déclaré Van Dijk. Je l’ai vu marcher et nous discutons. J’ai hâte de le revoir sur le terrain et j’espère que cela arrivera très bientôt. Je ne suis pas médecin, donc je ne connais pas exactement la situation, mais j’ai le sentiment que cette semaine, il pourrait être de retour sur le terrain, je l’espère le plus vite possible. »
S’adapter à la vie sous les ordres d’Andoni Iraola
La transition d’Arne Slot à Iraola marque un changement important pour l’effectif de Liverpool, et Van Dijk s’est montré très clair quant à son engagement envers le nouvel entraîneur principal. Après le limogeage surprise de Slot, le défenseur vétéran a pris sur lui de faire le lien entre les joueurs et le nouveau staff technique. Il a révélé avoir déjà noué une relation solide avec Iraola, en veillant à ce que l’Espagnol bénéficie du plein soutien du groupe de leaders expérimentés.
« Nous avons eu une très bonne conversation lors de la première semaine, quand cela a été annoncé, et l’essentiel pour lui, c’est de savoir que je suis là pour lui quoi qu’il arrive, pour tout ce dont il a besoin, tout ce qu’il veut savoir, tout ce qu’il veut que je fasse pour l’équipe ou autre. J’espère que nous réussirons cette saison », a expliqué le capitaine.
« Sans rien enlever à Arne et à son staff, nous avons passé de très bons moments ensemble, mais évidemment l’année dernière a été une déception. Cette année, nous avons un nouvel entraîneur qui a de nouvelles méthodes de préparation, donc nous devons nous adapter au nouveau staff, à des méthodes d’entraînement différentes. J’ai aimé travailler sous les ordres d’Arne et je suis sûr que j’aimerai travailler avec le nouvel entraîneur. »
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De nouveaux renforts à l’horizon
Le mercato de Liverpool ne devrait pas s’arrêter à l’arrivée d’Araujo, puisque le club continue de surveiller le marché à la recherche de renforts offensifs. Le départ de Mohamed Salah vers Trabzonspor a laissé un vide sur le front de l’attaque, et Liverpool tient à s’assurer qu’Iraola dispose d’une puissance de feu suffisante pour lutter au sommet de la Premier League. Bradley Barcola s’est imposé comme une cible prioritaire, le club cherchant à ajouter de la vitesse et de la percussion sur les ailes.
Le capitaine a conclu en exprimant son souhait de voir davantage de qualité rejoindre l’effectif avant la fermeture du mercato. « Voyons voir ce que les deux prochaines semaines vont nous réserver. Toute qualité que nous pouvons ajouter à l’équipe sera évidemment la bienvenue, donc voyons voir », a déclaré Van Dijk.
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