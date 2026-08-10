Virgil van Dijk se félicite de l’arrivée imminente de Ronald Araujo alors que Liverpool se rapproche du défenseur de Barcelone

La transition d’Arne Slot à Iraola marque un changement important pour l’effectif de Liverpool, et Van Dijk s’est montré très clair quant à son engagement envers le nouvel entraîneur principal. Après le limogeage surprise de Slot, le défenseur vétéran a pris sur lui de faire le lien entre les joueurs et le nouveau staff technique. Il a révélé avoir déjà noué une relation solide avec Iraola, en veillant à ce que l’Espagnol bénéficie du plein soutien du groupe de leaders expérimentés.

« Nous avons eu une très bonne conversation lors de la première semaine, quand cela a été annoncé, et l’essentiel pour lui, c’est de savoir que je suis là pour lui quoi qu’il arrive, pour tout ce dont il a besoin, tout ce qu’il veut savoir, tout ce qu’il veut que je fasse pour l’équipe ou autre. J’espère que nous réussirons cette saison », a expliqué le capitaine.

« Sans rien enlever à Arne et à son staff, nous avons passé de très bons moments ensemble, mais évidemment l’année dernière a été une déception. Cette année, nous avons un nouvel entraîneur qui a de nouvelles méthodes de préparation, donc nous devons nous adapter au nouveau staff, à des méthodes d’entraînement différentes. J’ai aimé travailler sous les ordres d’Arne et je suis sûr que j’aimerai travailler avec le nouvel entraîneur. »