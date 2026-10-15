La Liga a lancé cette saison une nouvelle offensive résolue pour éradiquer les chants insultants des stades espagnols. L’instance dirigeante a récemment publié un rapport détaillé sur les comportements inacceptables du public lors de la dernière série de matches des compétitions nationales.

Le week-end a malheureusement été marqué par deux incidents totalement distincts, qui ont clairement montré que la haine reste bien présente dans les tribunes. La Liga a officiellement consigné ces faits survenus en Espagne, indiquant très clairement que de tels agissements ne resteraient pas impunis à l’avenir.

Cette initiative s’inscrit dans une campagne plus large menée par la ligue pour améliorer radicalement le comportement des supporters et assainir l’atmosphère générale du football espagnol.