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Real Madrid v Rayo Vallecano de Madrid - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport
Yosua Arya
Traduit par

Vinicius Jr, star du Real Madrid, visé par d’étranges chants dans un stade alors qu’il ne jouait même pas

Vinicius Junior
Real Madrid
Real Sociedad vs Deportivo de A Coruna
Real Sociedad
Deportivo de A Coruna
LaLiga

La Liga a officiellement condamné une série de chants insultants entonnés dans les stades à l’encontre de Vinicius Junior et du Real Madrid ce week-end. L’attaquant brésilien a été pris pour cible, de façon surprenante, par des supporters de la Real Sociedad lors d’un match auquel il ne participait même pas.

  • Sévir contre la haine

    La Liga a lancé cette saison une nouvelle offensive résolue pour éradiquer les chants insultants des stades espagnols. L’instance dirigeante a récemment publié un rapport détaillé sur les comportements inacceptables du public lors de la dernière série de matches des compétitions nationales.

    Le week-end a malheureusement été marqué par deux incidents totalement distincts, qui ont clairement montré que la haine reste bien présente dans les tribunes. La Liga a officiellement consigné ces faits survenus en Espagne, indiquant très clairement que de tels agissements ne resteraient pas impunis à l’avenir.

    Cette initiative s’inscrit dans une campagne plus large menée par la ligue pour améliorer radicalement le comportement des supporters et assainir l’atmosphère générale du football espagnol.

  • Real Madrid v Villarreal CF - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport

    Des chants étranges autour de Vinicius

    L’incident le plus marquant et le plus préoccupant du week-end s’est produit lors du match entre la Real Sociedad et le Deportivo La Coruna. Peu avant la mi-temps, un groupe de supporters locaux installés dans la partie basse des tribunes du stade basque a commencé à entonner des chants explicitement dirigés contre Vinicius.

    Le public a répété « Vinicius est un idiot, un idiot », prenant le défenseur brésilien pour cible sans aucune provocation de sa part. Fait étrange, la star madrilène n’était ni sur le terrain ni même à proximité du stade lors de cette rencontre.

  • Les tensions montent avant le Clasico

    Ces chants visant Vinicius ont retenti au lendemain d’un incident très médiatisé impliquant l’attaquant. Le Brésilien a reçu un carton rouge et a été expulsé lors du match du Real Madrid contre Villarreal pour avoir tiré les cheveux d’un adversaire sur le terrain.

    La Liga a également recensé de nombreuses insultes lors du récent match de Barcelone contre Getafe, un club situé dans la banlieue de Madrid. Au cours de cette rencontre, des supporters ont été entendus entonner des chants injurieux visant spécifiquement le Real Madrid à trois reprises distinctes.

    Ces nombreuses insultes ont sans aucun doute instauré un climat profondément hostile à l’approche du prochain Clasico. Toutefois, les responsables de la Liga ont réaffirmé avec fermeté que ce type de comportement agressif n’a absolument pas sa place dans les stades modernes.

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  • FBL-ESP-LIGAAFP

    Éventuelles fermetures de tribunes

    Les responsables de la Liga ont pris soigneusement note de tous ces incidents récents et préparent désormais une réponse nettement plus ferme. L’organisation se réserve expressément le droit d’agir directement et immédiatement, après une première série de mesures préventives lancées au début de la saison en cours.

    Les prochaines mesures disciplinaires sont déjà prévues, les autorités du football espagnol souhaitant imposer des sanctions beaucoup plus strictes aux groupes de supporters qui causent des troubles. La Liga s’inspire actuellement des dispositifs disciplinaires utilisés en France pour lutter contre les incidents persistants dans les tribunes.

    Les clubs concernés pourraient ainsi bientôt être frappés de lourdes sanctions de fermeture partielle de leur stade. La fermeture avec sursis des tribunes où se produisent les incidents devrait constituer la première mesure d’envergure visant à sanctionner sévèrement ces agissements totalement inacceptables.