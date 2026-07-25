Ce que confirment les mouvements du Real Madrid sur le marché des transferts, c'est que José Mourinho ne croit pas à l'idée de « places réservées » au sein de son effectif, quelle que soit la valeur du joueur ou son histoire avec le club. Le technicien portugais est conscient que maintenir le niveau de l'équipe exige une concurrence permanente à tous les postes, ce qui le pousse à réclamer le recrutement de nouveaux éléments, même à des postes qui semblent complets sur le papier.

Dans cette optique, l'arrivée de Diomandé ne serait pas seulement une opération destinée à ajouter une nouvelle option offensive, mais un message clair adressé à tous les joueurs : la place de titulaire se gagnera uniquement sur le terrain.

Et si le joueur parvient à s'imposer rapidement, le Real Madrid pourrait se retrouver face à une abondance offensive sans précédent, ce qui pourrait pousser la direction à étudier les offres présentées pour certaines de ses stars, que ce soit pour libérer de la place dans l'effectif ou pour réaliser une plus-value permettant de financer d'autres transferts.

Ainsi, l'arrivée de Diomandé ne signifierait pas forcément le départ direct de Vinicius ou de Rodrygo, mais elle placerait leur avenir sous une réelle pression pour la première fois depuis des années.

Et dans un club de la dimension du Real Madrid, où seuls les meilleurs ont leur place, toute baisse de niveau ou perte du statut de titulaire pourrait ouvrir la porte à des décisions jusque-là inenvisageables, surtout si une offre colossale, en phase avec la vision sportive et économique de la direction, venait à se présenter.



