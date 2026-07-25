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Vinicius et Rodrygo menacés : la révolution Mourinho pourrait changer le visage du Real Madrid

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J. Mourinho
Vinicius Junior
Rodrygo
Real Madrid
Yan Diomandé
Portugal
Brésil
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Côte d’Ivoire

L'entraîneur portugais prévoit un remaniement complet

Le Real Madrid a commencé à bouger tôt sur le marché des transferts estival, après être entré en négociations avec le club allemand du RB Leipzig pour recruter le jeune ailier Yan Diomandé, une démarche qui pourrait sembler à première vue n'être qu'un renfort offensif, mais qui revêt des dimensions plus larges au sein du vestiaire de la Maison Blanche.

Bien que le Real Madrid dispose d'un duo offensif de classe mondiale composé des Brésiliens Vinicius Junior et Rodrygo, l'entraîneur portugais José Mourinho estime que l'équipe a besoin de sang neuf sur les ailes, capable de lui apporter davantage de vitesse et de diversité dans les solutions offensives, notamment avec un calendrier chargé et une multitude de compétitions.

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    Une compétition qui pourrait tourner au drame

    Si le Real Madrid parvient à finaliser la transaction, la concurrence pour les deux postes d'ailiers deviendra plus féroce que jamais, avec la présence de Vinicius, Rodrygo et Diomande, aux côtés de Kylian Mbappé qui peut également évoluer sur les deux côtés.

    Cet embouteillage pourrait pousser la direction à reconsidérer l'avenir de l'une des stars actuelles, surtout si une offre financière colossale, difficile à refuser, venait à se présenter.

    À cela s'ajoute le joueur marocain Brahim Diaz, aux côtés du Turc Arda Güler qui a déjà occupé le poste d'ailier droit.

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    Vinicius va-t-il partir ?

    Le nom de Vinicius reste le plus stable au sein du projet madrilène, puisqu'il demeure l'un des joueurs les plus importants de l'équipe, et que le club le considère comme l'un de ses visages marketing et sportifs pour l'avenir.

    Malgré les rumeurs l'ayant associé à plusieurs reprises à un départ vers le championnat saoudien, l'idée de son départ paraît complexe à l'heure actuelle, à moins que le Real Madrid ne reçoive une offre exceptionnelle difficile à ignorer, avec l'accord du joueur lui-même.

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    Rodrygo dans la zone de turbulences

    De l'autre côté, Rodrygo semble plus enclin à l'idée d'un départ, d'autant plus qu'il a souffert à plus d'une reprise de la perte de sa place de titulaire, et que la multiplication des options offensives pourrait réduire encore davantage son temps de jeu.

    À lire aussi : Une décision qui lève le voile : pourquoi Guardiola a-t-il fui l'enfer de l'Italie ?

    Le nom du joueur brésilien a été associé au cours des derniers mois à plusieurs grands clubs de Premier League, ce qui pourrait faire de sa vente l'une des solutions envisagées si le Real Madrid a besoin de trouver un équilibre technique et financier au sein de l'équipe.

    À cela s'ajoute sa blessure au ligament croisé rompu à la fin de la saison dernière, ce qui rend sa disponibilité pour la nouvelle saison difficile, dans un contexte de concurrence acharnée et malgré la volonté de chaque joueur de s'affirmer devant le « Special One ».

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    Mourinho veut une équipe sans lignes rouges

    Ce que confirment les mouvements du Real Madrid sur le marché des transferts, c'est que José Mourinho ne croit pas à l'idée de « places réservées » au sein de son effectif, quelle que soit la valeur du joueur ou son histoire avec le club. Le technicien portugais est conscient que maintenir le niveau de l'équipe exige une concurrence permanente à tous les postes, ce qui le pousse à réclamer le recrutement de nouveaux éléments, même à des postes qui semblent complets sur le papier.

    Dans cette optique, l'arrivée de Diomandé ne serait pas seulement une opération destinée à ajouter une nouvelle option offensive, mais un message clair adressé à tous les joueurs : la place de titulaire se gagnera uniquement sur le terrain.

    Et si le joueur parvient à s'imposer rapidement, le Real Madrid pourrait se retrouver face à une abondance offensive sans précédent, ce qui pourrait pousser la direction à étudier les offres présentées pour certaines de ses stars, que ce soit pour libérer de la place dans l'effectif ou pour réaliser une plus-value permettant de financer d'autres transferts.

    Ainsi, l'arrivée de Diomandé ne signifierait pas forcément le départ direct de Vinicius ou de Rodrygo, mais elle placerait leur avenir sous une réelle pression pour la première fois depuis des années.

    Et dans un club de la dimension du Real Madrid, où seuls les meilleurs ont leur place, toute baisse de niveau ou perte du statut de titulaire pourrait ouvrir la porte à des décisions jusque-là inenvisageables, surtout si une offre colossale, en phase avec la vision sportive et économique de la direction, venait à se présenter.


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