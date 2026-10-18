Mais la défense de Vinicius par Mourinho, tout comme la confiance qu'il lui accorde sur le terrain, ne se reflètent pas dans les performances du Brésilien, selon les chiffres présentés par le journaliste Sergio Valentin ces dernières heures.

Valentin a expliqué que Vinicius affichait un meilleur niveau avec Xabi Alonso qu'au début de son aventure avec Mourinho, en comparant les dix premiers matches disputés sous les ordres de chacun des deux entraîneurs cette saison.

Selon le site Defensa Central, Valentin a déclaré : « À ce stade de la saison, après 8 matches de Liga et 2 matches de Ligue des champions, Vinicius Junior a joué moins de minutes et s'est montré moins performant avec José Mourinho qu'avec Xabi Alonso. »

Il a ajouté : « Avec Xabi Alonso, il a été titulaire à 8 reprises et est entré en jeu lors de 2 rencontres, pour un total de 1108 minutes, durant lesquelles il a inscrit 5 buts et délivré 4 passes décisives. Avec Mourinho, il a débuté 9 matches comme titulaire et est resté sur le banc une fois, disputant 731 minutes, pour un but marqué et 3 passes décisives. »









Les chiffres montrent que Vinicius a joué 377 minutes de moins avec Mourinho et marqué 4 buts de moins, l'écart en matière de passes décisives n'étant que d'une seule unité, à l'avantage de la période Xabi Alonso.