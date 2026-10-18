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Real Madrid v Real Sociedad - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport
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Vinicius embarrasse Mourinho : les chiffres d'Alonso révèlent l'écart

Real Madrid vs FC Séville
Real Madrid
FC Séville
LaLiga
Vinicius Junior
J. Mourinho
X. Alonso
Espagne
Brésil
Portugal

L'énigme du niveau de la star brésilienne cherche une solution !

Le Brésilien Vinicius Junior traverse une période difficile avec le Real Madrid, son niveau lors de la rencontre disputée au Stade olympique de Rome, ainsi que la sanction de quatre matches de suspension dont il a fait l'objet, ayant suscité le mécontentement des supporters de la Maison Blanche.

Malgré les critiques qui poursuivent le joueur, le Portugais José Mourinho continue de le défendre en conférence de presse, comme il l'a encore fait samedi à la cité sportive du club madrilène, à Valdebebas, avant d'affronter Séville au Santiago-Bernabéu aujourd'hui.

Mourinho a déclaré : « C'est un garçon formidable. J'apprécie énormément sa capacité à vivre et à tenir bon tout en gardant le sourire. Je l'apprécie vraiment beaucoup. Si j'étais à sa place, je ne serais peut-être pas ici aujourd'hui, et j'aurais peut-être forcé le club, l'été dernier, à me laisser partir vers un championnat, un pays et des adversaires qui me respectent. »

  • Les statistiques de Vinicius font pencher la balance en faveur de Xabi Alonso

    Mais la défense de Vinicius par Mourinho, tout comme la confiance qu'il lui accorde sur le terrain, ne se reflètent pas dans les performances du Brésilien, selon les chiffres présentés par le journaliste Sergio Valentin ces dernières heures.

    Valentin a expliqué que Vinicius affichait un meilleur niveau avec Xabi Alonso qu'au début de son aventure avec Mourinho, en comparant les dix premiers matches disputés sous les ordres de chacun des deux entraîneurs cette saison.

    Selon le site Defensa Central, Valentin a déclaré : « À ce stade de la saison, après 8 matches de Liga et 2 matches de Ligue des champions, Vinicius Junior a joué moins de minutes et s'est montré moins performant avec José Mourinho qu'avec Xabi Alonso. »

    Il a ajouté : « Avec Xabi Alonso, il a été titulaire à 8 reprises et est entré en jeu lors de 2 rencontres, pour un total de 1108 minutes, durant lesquelles il a inscrit 5 buts et délivré 4 passes décisives. Avec Mourinho, il a débuté 9 matches comme titulaire et est resté sur le banc une fois, disputant 731 minutes, pour un but marqué et 3 passes décisives. »



    Les chiffres montrent que Vinicius a joué 377 minutes de moins avec Mourinho et marqué 4 buts de moins, l'écart en matière de passes décisives n'étant que d'une seule unité, à l'avantage de la période Xabi Alonso.

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  • Une suspension utile ?

    Valentin a conclu en affirmant que, pour cette raison, la période de suspension sera très bénéfique pour Vinicius Junior, principalement pour travailler sa condition physique, mais aussi son état mental, dans le but de retrouver son meilleur niveau, celui qui lui a valu le trophée « The Best » en 2024.

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