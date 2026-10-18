Le Brésilien Vinicius Junior traverse une période difficile avec le Real Madrid, son niveau lors de la rencontre disputée au Stade olympique de Rome, ainsi que la sanction de quatre matches de suspension dont il a fait l'objet, ayant suscité le mécontentement des supporters de la Maison Blanche.
Malgré les critiques qui poursuivent le joueur, le Portugais José Mourinho continue de le défendre en conférence de presse, comme il l'a encore fait samedi à la cité sportive du club madrilène, à Valdebebas, avant d'affronter Séville au Santiago-Bernabéu aujourd'hui.
Mourinho a déclaré : « C'est un garçon formidable. J'apprécie énormément sa capacité à vivre et à tenir bon tout en gardant le sourire. Je l'apprécie vraiment beaucoup. Si j'étais à sa place, je ne serais peut-être pas ici aujourd'hui, et j'aurais peut-être forcé le club, l'été dernier, à me laisser partir vers un championnat, un pays et des adversaires qui me respectent. »