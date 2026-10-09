Olise a commencé la saison de manière exceptionnelle avec le Bayern. Après avoir inscrit 22 buts et délivré 31 passes décisives en 52 apparitions toutes compétitions confondues la saison dernière, le joueur de 24 ans a marqué huit buts en seulement sept apparitions toutes compétitions confondues.

Sa forme phénoménale en Allemagne a rapidement attiré l’attention du football mondial. Plus important encore, elle lui a valu l’admiration totale de son entraîneur, Kompany. Le technicien belge a été fortement impressionné par sa nouvelle star. Kompany est désormais convaincu qu’Olise s’est imposé comme une référence mondiale à son poste.