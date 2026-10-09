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Vincent Kompany salue le Michael Olise « de classe mondiale » alors que la star du Bayern Munich poursuit son incroyable forme
Des débuts remarquables en Allemagne
Olise a commencé la saison de manière exceptionnelle avec le Bayern. Après avoir inscrit 22 buts et délivré 31 passes décisives en 52 apparitions toutes compétitions confondues la saison dernière, le joueur de 24 ans a marqué huit buts en seulement sept apparitions toutes compétitions confondues.
Sa forme phénoménale en Allemagne a rapidement attiré l’attention du football mondial. Plus important encore, elle lui a valu l’admiration totale de son entraîneur, Kompany. Le technicien belge a été fortement impressionné par sa nouvelle star. Kompany est désormais convaincu qu’Olise s’est imposé comme une référence mondiale à son poste.
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Kompany fait une déclaration de classe mondiale
S’exprimant lors d’un récent entretien avec Sky, Kompany a été interrogé sur le fait de savoir s’il considère Olise comme un joueur de classe mondiale. L’entraîneur du Bayern a apporté une réponse sans équivoque.
« Est-il déjà de classe mondiale ? Oui, clairement. Sans aucun doute », a déclaré Kompany. « Un joueur doté du talent de Michael Olise finirait toujours par devenir l’un des meilleurs. Il n’y a pas que son talent, il y a aussi sa mentalité et son souci du détail. »
Voir des choses que les autres ne voient tout simplement pas
Kompany a mis en avant l’intelligence de jeu exceptionnelle d’Olise comme un facteur clé de sa progression fulgurante. Il a souligné que le Français évolue sur une longueur d’onde complètement différente de beaucoup de ses pairs.
« Il voit toujours des choses que les autres ne voient pas, même à l’entraînement », a poursuivi Kompany. « C’est ce qui fait de lui un joueur spécial dans le football mondial. Notre rôle n’est pas de transformer un joueur en star mondiale, c’est impossible. Il a déjà tout cela en lui. »
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Garder la faim de réussir
Malgré ces grands éloges, Kompany a averti qu’Olise ne devait pas laisser retomber ses exigences. L’entraîneur attend de son homme fort qu’il vise des sommets encore plus élevés tout au long de la saison.
« Le plus important, c’est qu’il conserve cette faim de progresser », a conclu Kompany. Le Bayern Munich s’appuiera certainement beaucoup sur cette ambition dans sa quête de gloire sur la scène nationale et européenne.
Olise cherchera à poursuivre son incroyable série de buts lors des prochaines rencontres. S’il maintient ce niveau, il restera sans aucun doute l’un des joueurs les plus passionnants du football mondial.
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