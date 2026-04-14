Vincent Kompany à Marie-Louise Eta : l'Union Berlin nomme sa première entraîneuse principale

Cette semaine, l’Union Berlin a tourné une nouvelle page de l’histoire du football allemand en nommant Eta au poste d’entraîneur, en remplacement de Baumgart. Ce changement intervient après la défaite 3-1 concédée face à Heidenheim, actuel dernier de la Bundesliga, qui a précipité le départ de l’ancien coach et conduit le club à confier les rênes de l’équipe première au technicien de 34 ans. Dans l’ensemble du championnat, cette nomination a été saluée par de nombreux éloges, notamment ceux de Kompany. Le patron du Rekordmeister s’est dit ravi de cette nouvelle, soulignant l’importance profonde d’une décision qui dépasse le simple aspect tactique.