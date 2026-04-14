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Vincent Kompany à Marie-Louise Eta : l'Union Berlin nomme sa première entraîneuse principale
L'Union Berlin fait entrer la Bundesliga dans l'histoire
Cette semaine, l’Union Berlin a tourné une nouvelle page de l’histoire du football allemand en nommant Eta au poste d’entraîneur, en remplacement de Baumgart. Ce changement intervient après la défaite 3-1 concédée face à Heidenheim, actuel dernier de la Bundesliga, qui a précipité le départ de l’ancien coach et conduit le club à confier les rênes de l’équipe première au technicien de 34 ans. Dans l’ensemble du championnat, cette nomination a été saluée par de nombreux éloges, notamment ceux de Kompany. Le patron du Rekordmeister s’est dit ravi de cette nouvelle, soulignant l’importance profonde d’une décision qui dépasse le simple aspect tactique.
- Marie-Louise Eta getty
Kompany rend hommage à un modèle incontournable
S'exprimant mardi, Kompany a immédiatement salué cette avancée et souligné son impact social plus large. Il a appelé la communauté du football à mesurer l'importance de cette nomination, plutôt que de la réduire à un simple changement de routine. « Je m’en réjouis énormément », a déclaré Kompany. « Elle peut servir de modèle aux jeunes filles, afin qu’elles puissent se dire : “Je peux entraîner n’importe où et mener une carrière couronnée de succès”. Ces histoires sont vraiment importantes. Ces moments clés peuvent facilement être minimisés et les gens peuvent dire : “Ce n’est qu’une entraîneuse, c’est ainsi qu’il faut la traiter”. Mais c’est quelque chose de spécial. »
Il convient de faire preuve de patience avec le nouvel entraîneur.
L’ancien défenseur de Manchester City estime qu’Eta ne doit pas subir la même pression immédiate que ses homologues masculins. Il exhorte le club et les supporters à lui laisser le temps d’appliquer ses idées, alors que le club berlinois traverse une période délicate. Le Belge conclut en espérant « qu’ils fassent preuve de patience à son égard ». Eta doit prendre les commandes pour les cinq dernières rencontres de la saison en cours, puis devenir l’entraîneuse principale de l’équipe féminine la saison prochaine.
- Getty Images Sport
Un test décisif attend le Bayern Munich.
Tout en saluant les grands moments du passé, Kompany aborde demain un tournant majeur. Malgré un bilan impressionnant de 39 victoires en 45 matchs toutes compétitions confondues cette saison, son Bayern Munich reçoit le Real Madrid en quart de finale de la Ligue des champions. Les Bavarois doivent d’abord effacer un retard de 2-1 subi à l’aller avant de se projeter vers la rencontre face à Stuttgart dimanche.