Vieira est le nouveau sélectionneur du Sénégal

Patrick Vieira a signé un contrat en tant que nouveau sélectionneur du Sénégal, comme l’indique Fabrizio Romano. L’ancien international français est prêt à prendre en main le projet avec effet immédiat.





Vieira, ancien milieu de terrain né en 1976, qui a joué en Italie sous les couleurs du Milan, de la Juventus et de l’Inter, et qui, en tant que joueur, a surtout lié sa carrière à Arsenal (406 apparitions et 34 buts), a jusqu’ici dirigé comme entraîneur, après une expérience dans le secteur des jeunes de Manchester City, les équipes premières de Nice, Crystal Palace, Strasbourg et Genoa.







