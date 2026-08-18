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Vieira GenoaGetty
Gianluca Minchiotti

Traduit par

Vieira est le nouveau sélectionneur du Sénégal

Sénégal
Mercato
P. Vieira

L’ancien milieu de terrain, et ancien entraîneur du Genoa, sur le banc de la sélection de son pays d’origine

Patrick Vieira a signé un contrat en tant que nouveau sélectionneur du Sénégal, comme l’indique Fabrizio Romano. L’ancien international français est prêt à prendre en main le projet avec effet immédiat.


Vieira, ancien milieu de terrain né en 1976, qui a joué en Italie sous les couleurs du Milan, de la Juventus et de l’Inter, et qui, en tant que joueur, a surtout lié sa carrière à Arsenal (406 apparitions et 34 buts), a jusqu’ici dirigé comme entraîneur, après une expérience dans le secteur des jeunes de Manchester City, les équipes premières de Nice, Crystal Palace, Strasbourg et Genoa.



  • Vieira est né à Dakar, au Sénégal, et c’est un Sénégalais naturalisé français. Avec l’équipe de France, en tant que joueur, Vieira a remporté la Coupe du monde, le Championnat d’Europe et la Coupe des confédérations.


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