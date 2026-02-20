Goal.com
En direct
Jose Mourinho Vinicius Junior Vincent KompanyGetty/GOAL
Chris Burton

Traduit par

VIDÉO : Vincent Kompany riposte à José Mourinho pour avoir invoqué le nom d'Eusebio dans l'affaire de racisme impliquant Vinicius Junior, dans un monologue de 12 minutes

Le patron du Bayern Munich, Vincent Kompany, a critiqué l'entraîneur du Benfica, José Mourinho, pour avoir évoqué le nom d'Eusebio dans la polémique sur le racisme impliquant Vinicius Junior, qui a éclaté à la suite d'un match mouvementé de Ligue des champions à l'Estadio da Luz. L'ancien entraîneur du Real Madrid, Mourinho, a cherché à défendre son joueur, Gianluca Prestianni, et les supporters portugais.

  • Que s'est-il passé lors du match de Ligue des champions entre Benfica et le Real Madrid ?

    L'international brésilien Vinicius a marqué un but spectaculaire à Lisbonne, permettant au Real de prendre le contrôle d'un match de barrage très disputé. Il a célébré son but devant les supporters locaux agités après avoir trouvé la lucarne.

    La superstar sud-américaine a reçu un carton jaune, à son grand mécontentement, avant de retourner dans sa moitié de terrain. Après s'être aligné face à l'ailier argentin Prestianni, Vinicius s'est précipité vers l'arbitre pour signaler des propos racistes à son encontre, un rival européen lui couvrant la bouche avec son maillot afin d'empêcher qu'on puisse lire ses lèvres.

    Le match a été interrompu pendant 10 minutes, le manager du Benfica, Mourinho, chuchotant à l'oreille de Vinicius à un moment donné. Interrogé après coup sur ce qu'il lui avait dit, l'entraîneur de 63 ans a déclaré aux journalistes : « J'ai dit [à Vinicius] que lorsqu'on marque un but comme celui-là, on se contente de célébrer et de retourner sur le terrain.

    Quand il parlait de racisme, je lui ai dit que la plus grande personnalité de l'histoire de ce club [Eusebio] était noire. Ce club est tout sauf raciste. S'il avait quelque chose en tête à ce sujet, voici le Benfica. »

    • Publicité

  • Regardez Kompany répondre aux commentaires de Mourinho, l'entraîneur du Benfica.

  • Ce qu'a déclaré le patron du Bayern, Kompany, lorsqu'il a abordé le sujet du racisme dans le football

    La déclaration de Mourinho a suscité de nombreuses critiques, l'ancien entraîneur de Chelsea et de Manchester United étant accusé par la légende néerlandaise Clarence Seedorf, qui officiait en tant que commentateur pour Amazon Prime Video, de tenter de « justifier les insultes racistes ».

    L'ancienne star de Manchester City, Kompany, qui est désormais à la tête du Bayern, champion en titre de la Bundesliga, a donné son avis sur ces scènes et commentaires malheureux, le racisme présumé dans le football faisant les gros titres dans le monde entier.

    Le Belge a déclaré : « C'est un sujet difficile. J'ai regardé le match et j'ai été très intrigué. Il y a deux aspects différents à cette histoire. Premièrement, ce qui s'est passé sur le terrain, et deuxièmement, ce qui s'est passé avec les supporters. Et puis il y a ce qui s'est passé après le match. Nous devons séparer ces trois aspects.

    Quand on regarde l'action elle-même et la réaction de Vini, on voit que cette réaction ne peut pas être simulée. On voit bien qu'il s'agit d'une réaction émotionnelle. Je ne vois pas quel intérêt il aurait eu à aller voir l'arbitre et à endosser toute cette responsabilité. À ce moment-là, il a estimé que c'était la bonne chose à faire.

    « Kylian Mbappé reste généralement toujours diplomate, mais il a été très clair sur ce qu'il a vu et entendu. Ensuite, il y a le joueur du Benfica qui cachait ce qu'il disait dans son maillot. Dans le stade, on peut voir des gens faire des gestes de singe, c'est dans la vidéo. Et pour moi, ce qui s'est passé après le match est encore pire.

    « José Mourinho a en gros attaqué la personnalité de Vini Jr en évoquant le type de célébration de Vini pour discréditer ce qu'il faisait à ce moment-là. C'était une énorme erreur en termes de leadership.

    « En plus de cela, Mourinho a mentionné le nom d'Eusebio. Il a dit que Benfica ne pouvait pas être raciste parce que leur meilleur joueur de tous les temps était Eusebio. Savez-vous ce que les joueurs noirs ont dû endurer dans les années 60 ? Était-il là pour accompagner Eusebio à chaque match à l'extérieur et voir ce qu'il a enduré ? Utiliser son nom aujourd'hui pour faire valoir son point de vue sur Vini Jr.

    « Pour être honnête, je ne me reconnais pas vraiment dans beaucoup de choses qui se passent aujourd'hui, donc je ne veux pas faire partie d'un groupe ou d'un autre. J'ai rencontré une centaine de personnes qui ont travaillé avec José Mourinho. Je n'ai jamais entendu quelqu'un dire du mal de José. Tous ses joueurs l'adorent.

    Je comprends qui il est, je comprends qu'il se bat pour son club. Je sais au fond de moi que c'est quelqu'un de bien. Je n'ai pas besoin de le juger là-dessus. Mais je sais aussi ce que j'ai entendu. Je comprends ce qu'il a fait, mais il a commis une erreur. J'espère que cela ne se reproduira plus à l'avenir et que nous pourrons aller de l'avant ensemble. »

  • Vinicus Junior Gianluca Prestianni Real Madrid Benfica 2025-26Getty/GOAL

    Enquêtes ouvertes par l'UEFA et le gouvernement portugais

    Une enquête sur les événements survenus à l'Estadio da Luz a été ouverte par l'UEFA, l'instance dirigeante du football européen, et le gouvernement portugais. Le Real Madrid a fait tout son possible pour faciliter ces procédures, et attend désormais les décisions finales et les éventuelles sanctions.

0