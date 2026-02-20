VIDÉO : Vincent Kompany riposte à José Mourinho pour avoir invoqué le nom d'Eusebio dans l'affaire de racisme impliquant Vinicius Junior, dans un monologue de 12 minutes

La déclaration de Mourinho a suscité de nombreuses critiques, l'ancien entraîneur de Chelsea et de Manchester United étant accusé par la légende néerlandaise Clarence Seedorf, qui officiait en tant que commentateur pour Amazon Prime Video, de tenter de « justifier les insultes racistes ».

L'ancienne star de Manchester City, Kompany, qui est désormais à la tête du Bayern, champion en titre de la Bundesliga, a donné son avis sur ces scènes et commentaires malheureux, le racisme présumé dans le football faisant les gros titres dans le monde entier.

Le Belge a déclaré : « C'est un sujet difficile. J'ai regardé le match et j'ai été très intrigué. Il y a deux aspects différents à cette histoire. Premièrement, ce qui s'est passé sur le terrain, et deuxièmement, ce qui s'est passé avec les supporters. Et puis il y a ce qui s'est passé après le match. Nous devons séparer ces trois aspects.

Quand on regarde l'action elle-même et la réaction de Vini, on voit que cette réaction ne peut pas être simulée. On voit bien qu'il s'agit d'une réaction émotionnelle. Je ne vois pas quel intérêt il aurait eu à aller voir l'arbitre et à endosser toute cette responsabilité. À ce moment-là, il a estimé que c'était la bonne chose à faire.

« Kylian Mbappé reste généralement toujours diplomate, mais il a été très clair sur ce qu'il a vu et entendu. Ensuite, il y a le joueur du Benfica qui cachait ce qu'il disait dans son maillot. Dans le stade, on peut voir des gens faire des gestes de singe, c'est dans la vidéo. Et pour moi, ce qui s'est passé après le match est encore pire.

« José Mourinho a en gros attaqué la personnalité de Vini Jr en évoquant le type de célébration de Vini pour discréditer ce qu'il faisait à ce moment-là. C'était une énorme erreur en termes de leadership.

« En plus de cela, Mourinho a mentionné le nom d'Eusebio. Il a dit que Benfica ne pouvait pas être raciste parce que leur meilleur joueur de tous les temps était Eusebio. Savez-vous ce que les joueurs noirs ont dû endurer dans les années 60 ? Était-il là pour accompagner Eusebio à chaque match à l'extérieur et voir ce qu'il a enduré ? Utiliser son nom aujourd'hui pour faire valoir son point de vue sur Vini Jr.

« Pour être honnête, je ne me reconnais pas vraiment dans beaucoup de choses qui se passent aujourd'hui, donc je ne veux pas faire partie d'un groupe ou d'un autre. J'ai rencontré une centaine de personnes qui ont travaillé avec José Mourinho. Je n'ai jamais entendu quelqu'un dire du mal de José. Tous ses joueurs l'adorent.

Je comprends qui il est, je comprends qu'il se bat pour son club. Je sais au fond de moi que c'est quelqu'un de bien. Je n'ai pas besoin de le juger là-dessus. Mais je sais aussi ce que j'ai entendu. Je comprends ce qu'il a fait, mais il a commis une erreur. J'espère que cela ne se reproduira plus à l'avenir et que nous pourrons aller de l'avant ensemble. »