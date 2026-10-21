Manchester City a signé une large victoire face à l'AEK Athènes mardi soir, lors de la troisième journée de la phase de ligue de la Ligue des champions, mais les discussions d'après-match ont porté sur le nombre de sièges vides à l'Etihad Stadium, qui n'était rempli qu'aux deux tiers.

Après des travaux de rénovation continus, l'Etihad Stadium peut désormais accueillir 61 038 spectateurs, mais l'affluence officielle face à l'AEK n'a pas dépassé 40 024 spectateurs, selon le journal Mirror.

Le journal a écrit : « Cela n'avait rien de surprenant, car la rencontre a vu à de nombreuses reprises des sièges bleus rester vides. »

Il s'agissait du troisième match de Manchester City à domicile en 7 jours, après sa défaite face au Paris Saint-Germain et sa victoire contre Ipswich.

Il convient également de noter que l'AEK Athènes ne fait pas partie des équipes candidates à la victoire, puisque Manchester City était attendu pour signer un succès relativement tranquille, ce qui s'est confirmé (5-1) grâce à un triplé de Phil Foden et aux buts d'Elliot Anderson et de Rayan Cherki.





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