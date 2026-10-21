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Manchester City v AEK Athens - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD3Getty Images Sport
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Vidéo : vaste moquerie envers le stade de City : et ils veulent rivaliser avec le Real Madrid !

Manchester City vs AEK Athenes
Manchester City
AEK Athenes
Ligue des Champions
E. Maresca
Real Madrid
Angleterre
Grèce
Italie
Espagne

Une scène embarrassante au stade de l'Ittihad

Manchester City a signé une large victoire face à l'AEK Athènes mardi soir, lors de la troisième journée de la phase de ligue de la Ligue des champions, mais les discussions d'après-match ont porté sur le nombre de sièges vides à l'Etihad Stadium, qui n'était rempli qu'aux deux tiers.

Après des travaux de rénovation continus, l'Etihad Stadium peut désormais accueillir 61 038 spectateurs, mais l'affluence officielle face à l'AEK n'a pas dépassé 40 024 spectateurs, selon le journal Mirror.

Le journal a écrit : « Cela n'avait rien de surprenant, car la rencontre a vu à de nombreuses reprises des sièges bleus rester vides. »

Il s'agissait du troisième match de Manchester City à domicile en 7 jours, après sa défaite face au Paris Saint-Germain et sa victoire contre Ipswich.

Il convient également de noter que l'AEK Athènes ne fait pas partie des équipes candidates à la victoire, puisque Manchester City était attendu pour signer un succès relativement tranquille, ce qui s'est confirmé (5-1) grâce à un triplé de Phil Foden et aux buts d'Elliot Anderson et de Rayan Cherki.


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  • Maresca réagit

    Enzo Maresca, l'entraîneur de l'équipe, n'a affiché aucune inquiétude concernant l'affluence et a déclaré aux journalistes après la rencontre : « Je trouve que l'affluence au stade était bonne. Lors du dernier match face à Ipswich, les supporters étaient au sommet de l'enthousiasme, et la semaine prochaine deux matches nous attendent contre Brighton, et je n'ai aucun doute sur le fait que l'ambiance sera de nouveau formidable. »

    Les supporters de Manchester City ont récemment manifesté à la suite du verdict de condamnation rendu par une commission indépendante, qui menace désormais le maintien de l'équipe en Premier League anglaise. Un appel a été déposé, mais la sanction du club par un retrait important de points et la relégation reste parmi les hypothèses envisageables.

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  • Vagues de moqueries : rivaliser avec les revenus du Real Madrid ?

    Des images du stade de l'Etihad ont circulé sur les réseaux sociaux, déclenchant une vague de moqueries.

    Les internautes ont de nouveau brandi le cliché largement répandu selon lequel Manchester City peine à remplir les tribunes de son stade, y compris lors des matches des plus grandes compétitions européennes.

    Selon le site Tribuna, un supporter a écrit avec ironie : « Mesdames et messieurs, voici un match de la Ligue des champions. »

    D'autres n'ont pas manqué l'occasion de se moquer du grand nombre de sièges vides dans les tribunes du stade de Manchester City. Un autre a commenté : « Incroyable comme c'est vide ici... »

    Un troisième a ajouté : « Et malgré cela, ils continuent d'essayer de nous convaincre qu'ils sont capables de rivaliser avec le Real Madrid en matière de revenus. »

    Un autre a eu recours à un jeu de mots en combinant les mots « vide » (empty) et « Etihad » (le stade), en écrivant : « Tout simplement, voici l'Emptyhad. »

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