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Charlotte FC v FC DallasGetty Images Sport
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Vidéo : un geste obscène, une expulsion honteuse pour l'ancienne star de Newcastle et d'Al Ahly

Inter Miami CF vs Charlotte FC
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Charlotte FC
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Charlotte FC vs Orlando City
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La technologie de la vidéo épingle le joueur français

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Le match entre Charlotte FC et Orlando City a été le théâtre d'un événement polémique dont le héros était l'ailier français Allan Saint-Maximin, lors de la rencontre entre les deux équipes, samedi, en Major League Soccer.

Saint-Maximin, âgé de 29 ans, a été expulsé à la 89e minute du match disputé au Bank of America Stadium de Charlotte, après l'intervention de l'arbitrage vidéo (VAR).

 

 

  • Selon le New York Times, l'ailier passé par Newcastle United et Al-Ahli d'Arabie saoudite a commis un geste obscène, portant la main à une partie intime de son corps lors d'un échange verbal avec Wilder Cartagena, joueur d'Orlando, alors que Charlotte menait sur le score de 3-0.

    L'arbitre Victor Rivas n'a d'abord pas remarqué l'incident, mais l'arbitre assistant vidéo Kevin Terry Jr l'a invité à se rendre devant l'écran au bord du terrain. Après visionnage, Rivas a brandi le carton rouge à l'encontre de Saint-Maximin.

    Les lois de l'International Football Association Board (IFAB) stipulent que « l'utilisation d'un langage ou de gestes injurieux, blessants ou grossiers » constitue une faute passible d'un carton rouge.

    Saint-Maximin avait inscrit le deuxième but de Charlotte dans la rencontre à la 49e minute, avant que le gardien d'Orlando, Maxime Crépeau, ne repousse un penalty tiré par le Français lui-même à la 84e minute, Abdoulaye Doucouré reprenant le ballon pour marquer le but de la victoire. Le match s'est terminé sur une victoire de Charlotte sur le score de 4-0.

    Il reste à Charlotte une seule rencontre en saison régulière, face à l'Inter Miami samedi prochain. L'équipe occupe la quatrième place de la conférence Est et s'est déjà qualifiée pour les phases éliminatoires.

    Saint-Maximin a joué un rôle important avec Charlotte depuis son arrivée en provenance du RC Lens en juillet dernier, inscrivant deux buts et délivrant quatre passes décisives en 14 matchs de MLS.

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