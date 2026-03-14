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Thierry Henry Andrea RajacicGetty & @thierryhenry
Yosua Arya

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VIDÉO : Thierry Henry s'entraîne avec sa compagne Andrea Rajacic ; la légende d'Arsenal dévoile son physique de rêve

Thierry Henry, légende d'Arsenal, a stupéfié les fans en dévoilant son incroyable transformation physique lors d'une séance d'entraînement très intense. Le joueur de 48 ans était accompagné de sa compagne, Andrea Rajacic, pour une séance exténuante qui prouve qu'il reste en excellente forme physique bien après sa retraite.

  • Le secret de la silhouette d'Henry

    Henry a peut-être mis un terme à sa carrière de footballeur professionnel il y a plus de dix ans, mais la passion du Français pour son métier n'a manifestement pas faibli. Loin du physique athlétique et rapide qui semait la terreur dans les défenses de la Premier League, la légende des Gunners s'est forgé une carrure plus imposante, fréquentant assidûment la salle de sport pour conserver une silhouette sculptée à l'approche de la cinquantaine.

    L'ancien attaquant s'est rendu sur Instagram pour partager un aperçu rare de son programme d'entraînement privé, arborant un gilet lesté de 10 kg pour augmenter la difficulté de son circuit. La vidéo a capturé la volonté de compétition inébranlable d'Henry, prouvant que la discipline nécessaire pour atteindre les sommets de ce sport reste un élément fondamental de sa vie quotidienne.

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  • Regardez la vidéo

  • S'entraîner avec Rajacic

    Henry n'était pas seul pour cette séance intense, puisqu'il était accompagné de sa compagne, Rajacic. Alors que la mannequin bosniaque fuit généralement les feux de la rampe, elle était au premier plan lors de cette séance d'entraînement, suivant le rythme du vainqueur de la Coupe du monde répétition après répétition. Henry a accompagné la vidéo d'une légende décrivant son mode de vie rigoureux : « Séance d'une heure avec MA COMPLICE et un gilet de 10 kg. TRAVAILLE DUR, MANGER SAIN, PAS DE SUCRE !!! »

  • Thierry Henry 2025Getty Images

    La vie après le football professionnel

    Bien qu'Henry ait quitté le banc des entraîneurs après avoir entraîné Monaco, l'Impact de Montréal et l'équipe nationale belge, son influence sur le monde du football reste considérable. Il est aujourd'hui l'un des piliers de la célèbre émission de CBS Sports consacrée à la Ligue des champions, où son intelligence tactique et son charisme lui ont valu un immense succès auprès du public du monde entier, aux côtés de Jamie Carragher et Micah Richards.

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