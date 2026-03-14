VIDÉO : Thierry Henry s'entraîne avec sa compagne Andrea Rajacic ; la légende d'Arsenal dévoile son physique de rêve

Henry a peut-être mis un terme à sa carrière de footballeur professionnel il y a plus de dix ans, mais la passion du Français pour son métier n'a manifestement pas faibli. Loin du physique athlétique et rapide qui semait la terreur dans les défenses de la Premier League, la légende des Gunners s'est forgé une carrure plus imposante, fréquentant assidûment la salle de sport pour conserver une silhouette sculptée à l'approche de la cinquantaine.

L'ancien attaquant s'est rendu sur Instagram pour partager un aperçu rare de son programme d'entraînement privé, arborant un gilet lesté de 10 kg pour augmenter la difficulté de son circuit. La vidéo a capturé la volonté de compétition inébranlable d'Henry, prouvant que la discipline nécessaire pour atteindre les sommets de ce sport reste un élément fondamental de sa vie quotidienne.