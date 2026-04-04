Vidéo : Soboslai s'en prend aux supporters de Liverpool... et met en garde ses coéquipiers

La fin du match a été marquée par un moment remarquable, dont le protagoniste était Dominik Szoboszlai, qui s'est dirigé vers les supporters de Liverpool restés au stade de l'Union jusqu'au coup de sifflet final.

Alors que le joueur hongrois avait commencé à applaudir, son langage corporel a rapidement changé : il a haussé les épaules en direction des supporters dans un geste qui a suscité la polémique, avant de tenter de les encourager d'une manière qui semblait excessive.

Son coéquipier Federico Chiesa est rapidement intervenu pour l'éloigner et le calmer, dans le but de contenir la situation avant qu'elle ne dégénère.