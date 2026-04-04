Liverpool a essuyé une nouvelle défaite cuisante, s'inclinant 4-0 face à Manchester City en quarts de finale de la FA Cup, lors d'un match qui a mis en évidence l'ampleur des difficultés que traverse l'équipe, tant sur le terrain qu'en dehors.
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Vidéo : Soboslai s'en prend aux supporters de Liverpool... et met en garde ses coéquipiers
Une émotion dont on ignore l'origine
La fin du match a été marquée par un moment remarquable, dont le protagoniste était Dominik Szoboszlai, qui s'est dirigé vers les supporters de Liverpool restés au stade de l'Union jusqu'au coup de sifflet final.
Alors que le joueur hongrois avait commencé à applaudir, son langage corporel a rapidement changé : il a haussé les épaules en direction des supporters dans un geste qui a suscité la polémique, avant de tenter de les encourager d'une manière qui semblait excessive.
Son coéquipier Federico Chiesa est rapidement intervenu pour l'éloigner et le calmer, dans le but de contenir la situation avant qu'elle ne dégénère.
Le tournant
Devant les caméras de la chaîne « Spíler TV », Soboslai s'est montré profondément déçu par la performance et le résultat.
Interrogé sur la question de savoir si le penalty qui a donné lieu au premier but avait été le tournant du match, Soboslai a rejeté cette hypothèse, affirmant que c'était le deuxième but qui avait anéanti les espoirs de son équipe.
Il a déclaré : « À mon avis, ce n'est pas le penalty qui a été le tournant, mais le deuxième but que nous avons encaissé. Il ne restait qu'une minute, et on aurait pu aborder la deuxième mi-temps avec un retard de 1-0, mais encaisser un autre but avant la pause n'est pas une bonne chose. »
Il a ajouté : « Après cela, on entame la deuxième mi-temps en ayant encore une chance, mais face à Manchester City, il est très difficile de remonter un retard de 2-0. C’est pourquoi je considère que le deuxième but a été le moment décisif. »
Pas d'excuses
Quant à l'impact de la trêve internationale et aux différences de préparation physique des joueurs, Soboslai a refusé d'en faire une excuse, affirmant que l'équipe ne devait pas se cacher derrière des prétextes.
Il a expliqué : « Ça ne peut pas être une excuse, eux aussi étaient avec leurs équipes nationales et ont disputé des matchs. Si tu n'es pas prêt, dis-le et commence sur le banc. »
Il a poursuivi : « La fatigue, le timing du match, ou le fait que ce soit en Coupe d'Angleterre… Ce ne sont que des excuses. Je pense que la meilleure équipe a gagné, et cela s'est vu. Nous aurions dû sceller le sort du match en première mi-temps, car nous avons eu des occasions. »
Avertissement précoce… Le spectre de l'absence européenne
Le joueur de Liverpool a lancé un avertissement sans détour concernant l'avenir de l'équipe, d'autant plus que des matchs décisifs en Ligue des champions et en Premier League approchent.
Il a déclaré : « Nous devons nous ressaisir, car si nous continuons à jouer de cette manière, nous pourrons bientôt dire adieu à notre participation à la Ligue des champions, voire à celle de la prochaine édition. »
Il a conclu : « Nous devons faire le point et réfléchir à la manière de transformer cette saison catastrophique en une saison dont nous pourrons nous souvenir. »