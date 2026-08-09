VIDÉO : Rodrigo De Paul rend hommage à Lionel Messi après la mort de son père Jorge avec une célébration émouvante en Leagues Cup

La nouvelle du décès de Jorge Messi à l’âge de 68 ans a profondément affecté à la fois l’Inter Miami et la sélection argentine. Messi a dû quitter en urgence le camp des Herons pour régler des affaires familiales. Le capitaine de 39 ans n’a pas été retenu dans le groupe pour le match contre Monterrey en Leagues Cup. La star argentine s’est immédiatement rendue dans sa ville natale pour être aux côtés de ses frères et sœurs ainsi que de sa mère pendant cette période de deuil. Il a fait le voyage aussi vite que possible après avoir reçu la triste nouvelle en provenance du Sanatorio Centro de Rosario.

Après avoir inscrit le premier but pour l’Inter, De Paul a renoncé à une célébration traditionnelle, choisissant à la place d’envoyer un message de fraternité et de réconfort à son capitaine. Le but est venu d’une action collective initiée par l’expérimenté Brésilien Casemiro, qui a trouvé De Paul à l’entrée de la surface de réparation. L’Argentin n’a pas hésité, décochant une frappe précise qui a fini au fond des filets pour ouvrir le score à 1-0. Immédiatement après avoir marqué, De Paul a retiré son maillot pour révéler qu’il portait en dessous l’emblématique numéro 10 de Lionel Messi. Cependant, l’Inter a été contraint de reconnaître la résilience de son adversaire, qui est parvenu à renverser le match et à infliger une défaite 2-1 aux Herons.