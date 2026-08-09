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Inter Miami CF v CF Monterrey - Leagues Cup Phase OneGetty Images Sport
Donny Afroni

Traduit par

VIDÉO : Rodrigo De Paul rend hommage à Lionel Messi après la mort de son père Jorge avec une célébration émouvante en Leagues Cup

L. Messi
R. De Paul
Inter Miami CF
Monterrey
Coupe de la ligue

Rodrigo De Paul a offert un moment de magie sur le terrain et un geste touchant en dehors lors du récent match de Leagues Cup de l’Inter Miami contre Monterrey. Le milieu de terrain a profité de son but pour adresser un puissant message de soutien à son proche ami et coéquipier Lionel Messi pendant une période difficile pour le huituple Ballon d’Or.

  • Un hommage spécial au Chase Stadium

    La nouvelle du décès de Jorge Messi à l’âge de 68 ans a profondément affecté à la fois l’Inter Miami et la sélection argentine. Messi a dû quitter en urgence le camp des Herons pour régler des affaires familiales. Le capitaine de 39 ans n’a pas été retenu dans le groupe pour le match contre Monterrey en Leagues Cup. La star argentine s’est immédiatement rendue dans sa ville natale pour être aux côtés de ses frères et sœurs ainsi que de sa mère pendant cette période de deuil. Il a fait le voyage aussi vite que possible après avoir reçu la triste nouvelle en provenance du Sanatorio Centro de Rosario.

    Après avoir inscrit le premier but pour l’Inter, De Paul a renoncé à une célébration traditionnelle, choisissant à la place d’envoyer un message de fraternité et de réconfort à son capitaine. Le but est venu d’une action collective initiée par l’expérimenté Brésilien Casemiro, qui a trouvé De Paul à l’entrée de la surface de réparation. L’Argentin n’a pas hésité, décochant une frappe précise qui a fini au fond des filets pour ouvrir le score à 1-0. Immédiatement après avoir marqué, De Paul a retiré son maillot pour révéler qu’il portait en dessous l’emblématique numéro 10 de Lionel Messi. Cependant, l’Inter a été contraint de reconnaître la résilience de son adversaire, qui est parvenu à renverser le match et à infliger une défaite 2-1 aux Herons.

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  • Perte tragique pour la famille Messi

    Jorge est décédé vendredi dans sa ville natale de Rosario après une longue période de problèmes de santé. Messi, accompagné de sa femme et de ses enfants, est rentré en Argentine samedi pour lui rendre un dernier hommage et soutenir sa mère, Celia Cuccittini, ainsi que ses frères et sœurs durant cette période extrêmement difficile pour la famille.

    La confirmation de la nouvelle est arrivée par le biais d’un communiqué poignant de Newell's Old Boys, le club où Lionel a commencé son parcours et dont Jorge était un supporter de toujours. Le club a fait part de sa profonde tristesse, reconnaissant le rôle essentiel de Jorge dans la carrière du huituple Ballon d'Or. Si la cause précise du décès n’a pas été officiellement dévoilée, il est entendu qu’il était sous surveillance médicale depuis plusieurs mois à mesure que son état se dégradait

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  • Jorge MessiGetty Images

    Un héritage en coulisses

    Jorge était bien plus qu’un simple parent pour Lionel ; il était l’architecte de l’empire économique et de la structure professionnelle qui ont permis à son fils de se consacrer entièrement à son football. Depuis les premiers jours, lorsqu’il a négocié le premier contrat de Lionel à Barcelone sur une serviette en papier, jusqu’à la gestion de ses transferts très médiatisés plus tard dans sa carrière, Jorge est resté la figure la plus digne de confiance dans l’entourage du joueur. Son absence sera profondément ressentie, non seulement par sa famille, mais aussi par l’ensemble de la communauté sportive qui a été témoin de ce partenariat entre un père et son fils.

    Alors que Messi prend un congé pour être auprès de ses proches à Rosario, les hommages ont commencé à affluer des quatre coins du monde. D’anciens coéquipiers, des clubs rivaux et des instances dirigeantes ont tous adressé des messages de condoléances à la famille Messi.

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