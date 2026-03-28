Le milieu de terrain de Côme a été le grand protagoniste de la première mi-temps lors du match amical opposant l'Argentine à la Mauritanie. Alors que Messi avait débuté sur le banc, Paz s'est chargé de tirer un coup franc à la 32e minute et a délivré un tir d'une qualité exceptionnelle. Sa frappe du pied gauche a transpercé le mur mauritanien, laissant le gardien Mamadou Diop cloué sur place. Les caméras se sont immédiatement tournées vers le banc des remplaçants, où Messi observait, incrédule, la technique déployée par le joueur de 21 ans. Paz, qui impressionne en Europe, a prouvé qu’il était capable d’assumer le poids du célèbre numéro 10 en l’absence du capitaine, doublant l’avance de l’Argentine après l’ouverture du score d’Enzo Fernandez plus tôt dans la rencontre.
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VIDÉO : Lionel Messi regarde, incrédule, Nico Paz marquer un superbe coup franc pour l'Argentine face à la Mauritanie
Paz vole la vedette grâce à ses coups de génie sur coup de pied arrêté
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Sur les traces des légendes
En marquant sur coup de pied arrêté, Paz a rejoint le cercle très fermé des joueurs qui ont pris le relais avec brio sur les phases de jeu arrêtées en l'absence de la star de l'Inter Miami. Revenant sur son but après le match, Paz est resté modeste face aux comparaisons avec le plus grand joueur de tous les temps. « C'est quelque chose dont j'ai rêvé toute ma vie. J’ai regardé les buts de Messi toute ma vie, mais c’est très difficile [de l’imiter sur les coups francs]. On en parlait ; cette position est plus facile pour un gaucher que pour un droitier. Si c’était de l’autre côté, c’est Thiago [Almada] qui s’en chargerait. Je me concentre sur le fait de travailler dur chaque jour, de bien m'entraîner. Ce serait un rêve d'être à la Coupe du monde », a déclaré le milieu de terrain aux journalistes.
- AFP
Quelle sera la prochaine étape pour Paz ?
L'ascension de Paz ne se limite pas à ses exploits avec l'Albiceleste. Il a été l'un des moteurs de la saison historique de Côme en Serie A, où le club occupe actuellement la quatrième place et vise une première qualification pour la Ligue des champions. Avec 11 buts et 7 passes décisives en 33 matches cette saison, sa progression a été fulgurante depuis son arrivée en Italie. Alors que l'Argentine se prépare à affronter la Zambie lors de son prochain match amical, l'attention reste tournée vers l'équipe nationale et la conquête d'une place de titulaire aux côtés de Messi.