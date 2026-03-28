VIDÉO : Lionel Messi regarde, incrédule, Nico Paz marquer un superbe coup franc pour l'Argentine face à la Mauritanie

En marquant sur coup de pied arrêté, Paz a rejoint le cercle très fermé des joueurs qui ont pris le relais avec brio sur les phases de jeu arrêtées en l'absence de la star de l'Inter Miami. Revenant sur son but après le match, Paz est resté modeste face aux comparaisons avec le plus grand joueur de tous les temps. « C'est quelque chose dont j'ai rêvé toute ma vie. J’ai regardé les buts de Messi toute ma vie, mais c’est très difficile [de l’imiter sur les coups francs]. On en parlait ; cette position est plus facile pour un gaucher que pour un droitier. Si c’était de l’autre côté, c’est Thiago [Almada] qui s’en chargerait. Je me concentre sur le fait de travailler dur chaque jour, de bien m'entraîner. Ce serait un rêve d'être à la Coupe du monde », a déclaré le milieu de terrain aux journalistes.