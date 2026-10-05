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Italy v Türkiye - UEFA Nations League 2026/27 Group A1 MD4Getty Images Sport
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Vidéo : le réveil italien se poursuit, la Squadra Azzurra aggrave les blessures de la Turquie

Match report
Italie vs Turquie
Italie
Turquie
UEFA Nations League A
Italie
Turquie

L'Italie a arraché une victoire spectaculaire face à la Turquie sur le score de 3-1, lors de la rencontre qui a opposé les deux équipes ce lundi soir, dans le cadre des matchs du groupe 1 de la Ligue des nations européenne, au stade Renato Dall'Ara de Bologne.

L'Italie a ouvert le score très tôt grâce à Gianluca Scamacca à la 26e minute, avant que les Turcs ne répondent par l'intermédiaire d'Arda Güler à la 61e minute. Mais Riccardo Calafiori a redonné l'avantage à la Squadra Azzurra trois minutes plus tard seulement.

Francesco Pio Esposito a conclu le triplé italien à la 87e minute, portant le total de l'équipe de l'entraîneur Roberto Mancini à 7 points, à la deuxième place derrière la France (10 points), tandis que la Turquie est restée en fin de classement sans aucun point après quatre défaites consécutives.

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  • La sélection turque a dominé le cours du jeu lors de la première période, avec 60 % de possession et trois tirs cadrés, mais le manque de précision dans le dernier tiers l'a empêchée de concrétiser cette domination en buts.

    La Turquie a été tout près d'égaliser avant la fin de la mi-temps, lorsque Gianluigi Donnarumma a repoussé une frappe puissante d'Özcan de l'extérieur de la surface à la 17e minute.

    De son côté, l'Italie a attendu sa seule occasion devant le but et l'a parfaitement exploitée à la 26e minute, lorsque Antonio Vergara a adressé un ballon depuis l'aile droite à Giovanni Di Lorenzo, qui a délivré un centre trouvant Gianluca Scamacca au bon endroit, pour loger le ballon dans les filets d'une frappe puissante après une tentative de la tête.



  • 3 buts en 26 minutes : un revirement complet

    La seconde période a connu un revirement complet dans le déroulement de la rencontre, avec trois buts inscrits en seulement 26 minutes, dans un scénario dramatique rare.

    L'Italie a entamé la période avec un pressing continu et a procédé à trois changements à la 55e minute, avec l'entrée de Michael Kayode à la place de Giovanni Di Lorenzo, de Riccardo Calafiori à la place de Matteo Ruggeri, et de Francesco Pio Esposito à la place de Gianluca Scamacca.

    À la 61e minute, la Turquie est parvenue à égaliser par l'intermédiaire d'Arda Simsek, non marqué, qui a tiré du pied gauche dans le but vide avec facilité.



    Mais la joie turque n'a duré que trois minutes, car à la 64e minute, l'Italie a repris l'avantage grâce à Riccardo Calafiori, qui a marqué d'une tête sur un centre de Nicolò Barella.



    Le suspense s'est poursuivi, et à la 78e minute, Gianluigi Donnarumma a repoussé un tir dangereux d'Ozcan, avant que la Turquie ne revienne à la 83e minute par Kerem Akturkoglu, qui a tenté de profiter de la sortie de Donnarumma, mais son exécution n'a pas été précise.

    À la 87e minute, l'Italie a scellé le match grâce à Francesco Pio Esposito, et la rencontre s'est terminée sur une victoire de l'Italie 3-1. Il s'agit de la deuxième victoire de la Nazionale sous sa nouvelle ère, après le retour de son entraîneur Roberto Mancini, lui qui s'était incliné face à la Belgique et avait fait match nul avec la France sur la terre des Bleus, contre deux victoires sur la Turquie.

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