La seconde période a connu un revirement complet dans le déroulement de la rencontre, avec trois buts inscrits en seulement 26 minutes, dans un scénario dramatique rare.

L'Italie a entamé la période avec un pressing continu et a procédé à trois changements à la 55e minute, avec l'entrée de Michael Kayode à la place de Giovanni Di Lorenzo, de Riccardo Calafiori à la place de Matteo Ruggeri, et de Francesco Pio Esposito à la place de Gianluca Scamacca.

À la 61e minute, la Turquie est parvenue à égaliser par l'intermédiaire d'Arda Simsek, non marqué, qui a tiré du pied gauche dans le but vide avec facilité.









Mais la joie turque n'a duré que trois minutes, car à la 64e minute, l'Italie a repris l'avantage grâce à Riccardo Calafiori, qui a marqué d'une tête sur un centre de Nicolò Barella.









Le suspense s'est poursuivi, et à la 78e minute, Gianluigi Donnarumma a repoussé un tir dangereux d'Ozcan, avant que la Turquie ne revienne à la 83e minute par Kerem Akturkoglu, qui a tenté de profiter de la sortie de Donnarumma, mais son exécution n'a pas été précise.

À la 87e minute, l'Italie a scellé le match grâce à Francesco Pio Esposito, et la rencontre s'est terminée sur une victoire de l'Italie 3-1. Il s'agit de la deuxième victoire de la Nazionale sous sa nouvelle ère, après le retour de son entraîneur Roberto Mancini, lui qui s'était incliné face à la Belgique et avait fait match nul avec la France sur la terre des Bleus, contre deux victoires sur la Turquie.