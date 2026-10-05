L'Italie a arraché une victoire spectaculaire face à la Turquie sur le score de 3-1, lors de la rencontre qui a opposé les deux équipes ce lundi soir, dans le cadre des matchs du groupe 1 de la Ligue des nations européenne, au stade Renato Dall'Ara de Bologne.
L'Italie a ouvert le score très tôt grâce à Gianluca Scamacca à la 26e minute, avant que les Turcs ne répondent par l'intermédiaire d'Arda Güler à la 61e minute. Mais Riccardo Calafiori a redonné l'avantage à la Squadra Azzurra trois minutes plus tard seulement.
Francesco Pio Esposito a conclu le triplé italien à la 87e minute, portant le total de l'équipe de l'entraîneur Roberto Mancini à 7 points, à la deuxième place derrière la France (10 points), tandis que la Turquie est restée en fin de classement sans aucun point après quatre défaites consécutives.