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AC Milan v FC Internazionale - Serie A 2026/27Getty Images Sport
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Vidéo : le derby de la colère aux couleurs des Rossoneri, l'AC Milan s'impose 3-0 face à l'Inter

Milan AC
Inter
Milan AC vs Inter
Serie A
Match report
Italie

Moreira enflamme San Siro

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Milan a imposé sa loi dans le derby de la colère, après s'être imposé face à son rival l'Inter sur le score de 3-1, dans une rencontre entamée avec une force fulgurante, avant de résister aux tentatives de retour, pour préserver sa supériorité lors des dernières confrontations face aux Nerazzurri.

Milan a ouvert le score par l'intermédiaire de Christian Pulisic à la 4e minute, puis Adrien Rabiot a ajouté le deuxième but à la 10e minute, avant qu'Alessandro Bastoni ne réduise l'écart à la 22e minute.

Mais deux minutes avant la fin de la première période, la vedette de la soirée, le Belge Diego Moreira, est revenu pour inscrire lui-même le troisième but (44e), après avoir délivré deux passes décisives.

  • Choc précoce : deux buts dans les dix premières minutes

    Milan n'a pas attendu longtemps pour ouvrir le score. Dès la 4e minute, Moreira s'est élancé sur le flanc droit et a débordé Carlos Augusto avec habileté avant d'adresser un centre précis, repris de la tête par Christian Pulisic qui l'a logé au fond des filets, offrant l'avantage aux locaux.

    Six minutes plus tard seulement, Moreira était de nouveau à l'origine du deuxième but, après avoir exécuté un corner joué à deux qui lui a été remis aux abords de la surface de réparation. Adrien Rabiot l'a repris d'une superbe talonnade technique du pied gauche, envoyant le ballon dans la lucarne opposée, sous le regard médusé des joueurs de l'Inter.

    L'Inter a tenté de réduire rapidement l'écart, mais la tête de Yann Bisseck sur corner à la 12e minute a trouvé le gardien Mike Maignan sur sa trajectoire, avant que Milan ne poursuive sa menace à travers les mouvements de Moreira, qui a perturbé la défense de l'Inter à plus d'une reprise.

    À lire aussi : Vidéo : un début d'une autre époque, Milan ravive le souvenir du derby de 1949

  • Bastoni relance l'Inter, Mainan prive Spinès de l'égalisation

    L'Inter a progressivement commencé à retrouver son équilibre et, à la 22e minute, a réussi à réduire l'écart : après un corner de Hakan Çalhanoğlu adressé au premier poteau, Manuel Akanji a dévié le ballon de la tête vers Alessandro Bastoni, qui l'a à son tour prolongé de la tête au fond des filets, ramenant le score à 2-1.

    Les Nerazzurri ont failli égaliser à la 35e minute, lorsqu'Augusto a adressé un centre à ras de terre parvenu jusqu'à Deian Spence, qui a frappé à bout portant, mais Maignan a sauvé son but d'un réflexe exceptionnel, préservant l'avantage du Milan.

    Deux minutes avant la fin de la première période, Moreira est revenu voler la vedette, en exécutant un coup franc de loin et en logeant habilement le ballon par-dessus le mur défensif dans les filets, inscrivant le troisième but du Milan et parachevant une soirée exceptionnelle avec deux passes décisives et un but.

    À lire aussi : après avoir visé Carl, contre-attaque de Ballack face au Bayern Munich

  • Les tentatives de l'Inter se heurtent à la défense du Milan

    La seconde période a débuté sans changement, et l'Inter a continué à chercher le chemin du retour, mais ses tentatives manquaient de précision. À la 56e minute, Calhanoglu a adressé un centre dangereux au second poteau, mais Carlos Augusto n'a pas réussi à cadrer sa tête.

    Deux minutes plus tard, Moreira a failli ajouter un autre but, après avoir envoyé un centre au second poteau, mais le ballon a dépassé Mossa pour parvenir à Rafael Ramos, qui n'a pas pu en profiter comme il se devait.

    À la 65e minute, Rabiot s'est élevé sur un corner de Luka Modric, mais sa tête est passée au-dessus de la barre, tandis que la défense de l'AC Milan a repoussé une tentative à bout portant de Nicolo Barella à la 67e minute. L'Inter a procédé à ses premiers changements à la 72e minute, avec les entrées de Piotr Zielinski et Henrikh Mkhitaryan à la place de Calhanoglu et Andy Diouf, dans une tentative de dynamiser le milieu de terrain et l'attaque.

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  • Penalty annulé : Milan préserve sa victoire

    La 74e minute a été le théâtre d'une polémique dans la surface de réparation de Milan, après que l'arbitre a accordé un penalty à l'Inter pour une main de Matteo Gila, consécutive à un centre de Mkhitaryan. Mais l'assistance vidéo l'a appelé à revoir l'action, ce qui l'a amené à revenir sur sa décision à la 75e minute, après avoir constaté que le ballon avait heurté le torse du défenseur de Milan et non son bras.

    L'Inter a ensuite lancé plusieurs cartes offensives, avec les entrées d'Ange-Yoan Bonny et de Francesco Pio Esposito à la 82e minute, tandis que Milan procédait à des changements défensifs en faisant entrer Davide Bartesaghi et Cheikh Diarra à la 83e minute, Ardon Jashari remplaçant quant à lui Yunus Musah.

    Dans les dernières minutes, l'Inter a tenté de réduire l'écart, mais la défense de Milan a su rester solide, et la rencontre s'est achevée sur une victoire des Rossoneri 3-1, qui signent leur troisième succès lors des quatre derniers matches de championnat face à leur rival et portent leur série d'invincibilité à son encontre à 9 confrontations consécutives.

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