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AS Roma v US Sassuolo - Serie A 2026/27Getty Images Sport
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Vidéo : la série d'invincibilité continue, l'AS Rome dévore Sassuolo

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La Roma a poursuivi son parcours sans défaite en Serie A, après avoir balayé son hôte Sassuolo sur le score de trois buts à zéro, ce samedi en soirée, dans le cadre de la onzième journée, pour rester aux côtés de la Lazio les deux seules équipes à ne pas avoir connu la défaite dans la compétition cette saison.

La Roma a ouvert le score à la 27e minute, par l'intermédiaire de Mario Hermoso, puis Sebastian Walukiewicz, joueur de Sassuolo, a inscrit un but contre son camp à la 30e minute, avant que Rodrigo Mora ne scelle l'issue de la rencontre en marquant le troisième à la 58e minute.

La Roma a porté son total à 27 points, à la deuxième place provisoirement, à un point seulement du leader la Lazio, qui affrontera Naples demain, tandis que Sassuolo est resté bloqué à 8 points, à la dix-septième place.

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  • Domination précoce des locaux

    Les locaux ont imposé leur domination et ont scellé la rencontre par trois buts, dont un but contre son camp. Sassuolo a entamé la partie par une tentative précoce à la 3e minute, mais le gardien de la Roma, Devis Vásquez, a repoussé une frappe de Nemanja Matić de l'extérieur de la surface.

    Les visiteurs ont répliqué par deux tentatives de Sebastian Walukiewicz et Jay Idzes à la 4e minute, avant que la Roma ne prenne l'initiative offensive.

    À la 7e minute, la défense de Sassuolo a contré une tentative de Manu Koné, avant que le défenseur Leonardo Balerdi ne gâche une autre occasion à la 12e minute. La Roma a ensuite poursuivi sa pression à la suite d'un corner de Rodrigo Mora à la 17e minute, puis d'une tête de Bryan Cristante repoussée par la défense à la 18e minute.

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  • 3 minutes suffisent pour accomplir la mission en première mi-temps

    L'ouverture du score est survenue à la 27e minute, lorsque Mario Hermoso a frappé du pied gauche depuis l'intérieur de la surface, trouvant le fond des filets de Sassuolo pour inscrire le premier but.

    Trois minutes plus tard, la Roma a doublé son avance sur un but contre son camp inscrit par erreur par le défenseur de Sassuolo Sebastian Walukiewicz dans ses propres filets.

    Avant la fin de la première période, la Roma a tenté d'ajouter un troisième but, mais le gardien Arijanet Muric a repoussé une frappe de Matias Soulé à la 40e minute, tandis que Cristante a manqué une occasion de la tête à la 44e minute, la première mi-temps s'achevant sur une avance de la Roma de deux buts à zéro.

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  • Coup décisif : Moura dit son mot

    En début de seconde période, Sassuolo a procédé à deux changements, mais la Roma a continué de menacer sa cage ; Donyell Malen a gâché deux occasions consécutives aux 48e et 49e minutes, avant que Muric ne détourne sa frappe à la 55e minute.

    À la 58e minute, la Roma a pratiquement scellé le sort de la rencontre en ajoutant un troisième but, après que Malen a exploité une attaque organisée et a transmis le ballon à Rodrigo Mora, qui a frappé du pied droit à l'intérieur de la surface.

    Ibrahim Soliman a manqué une occasion pour Sassuolo à la 62e minute, tandis que les deux équipes ont effectué plusieurs changements au cours de la seconde période.

    En face, la Roma a multiplié ses tentatives pour alourdir le score, et Muric a repoussé une frappe de Niccolò Pisilli à la 79e minute, avant que Cristante et Baldanzi ne gâchent deux autres occasions.

    Dans les dernières minutes, le score n'a pas évolué malgré les tentatives continues de la Roma, et la rencontre s'est achevée sur une victoire des locaux sur le score de trois buts à zéro.

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