Vidéo : la série d'invincibilité continue, l'AS Rome dévore Sassuolo

La Roma a poursuivi son parcours sans défaite en Serie A, après avoir balayé son hôte Sassuolo sur le score de trois buts à zéro, ce samedi en soirée, dans le cadre de la onzième journée, pour rester aux côtés de la Lazio les deux seules équipes à ne pas avoir connu la défaite dans la compétition cette saison.

La Roma a ouvert le score à la 27e minute, par l'intermédiaire de Mario Hermoso, puis Sebastian Walukiewicz, joueur de Sassuolo, a inscrit un but contre son camp à la 30e minute, avant que Rodrigo Mora ne scelle l'issue de la rencontre en marquant le troisième à la 58e minute.

La Roma a porté son total à 27 points, à la deuxième place provisoirement, à un point seulement du leader la Lazio, qui affrontera Naples demain, tandis que Sassuolo est resté bloqué à 8 points, à la dix-septième place.

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