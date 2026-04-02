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VIDÉO : Kylian Mbappé aperçu en public avec Ester Exposito, confirmant ainsi les rumeurs d'une relation entre la superstar du Real Madrid et l'actrice d'« Elite »
Les paparazzi surprennent un couple de superstars à Madrid
Mbappé et Exposito ont été surpris par les paparazzi des tabloïds alors qu'ils passaient l'après-midi ensemble à Madrid, peu après le retour de l'attaquant de son voyage aux États-Unis avec l'équipe de France.
Leur relation serait devenue officielle il y a quelques semaines, lorsque le couple a été aperçu passant du temps ensemble à Paris, où ils séjournaient dans le même hôtel. Mercredi, l'attaquant du Real Madrid a été vu en train de passer prendre sa compagne chez elle avant qu'ils ne partent ensemble. Le couple s'est arrêté dans un établissement réputé pour prendre un verre avant de regagner le domicile du joueur dans la capitale espagnole, selon El Mundo.
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Exposito rompt le silence sur sa vie amoureuse
L'actrice de 26 ans, surtout connue pour son rôle dans la série Netflix « Élite », a récemment été abordée par des journalistes lors d'un événement organisé en l'honneur de la pop star Rosalía. Lorsqu'on lui a demandé si elle aimait le football, Exposito a répondu en toute franchise : « À vrai dire, pas vraiment. » Cependant, lorsque les questions ont porté sur sa présence au Bernabéu et sa relation avec Mbappé, elle a esquissé un sourire révélateur qui laisse entendre qu’il y a plus à cette histoire qu’elle ne veut bien l’admettre.
Au cours de l'échange, un journaliste a fait remarquer qu'elle semblait heureuse et lui a demandé si l'affection du public pour le couple avait une influence sur son humeur. Esposito a insisté pour ne pas aborder le sujet directement, mais elle a tout de même déclaré aux journalistes qu'elle allait « très bien » lorsqu'on lui a demandé si elle était heureuse de sa vie actuelle.
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Apparitions de personnalités et liens vers les réseaux sociaux
Les rumeurs concernant ce couple se sont intensifiées lorsque Ana Exposito a été aperçue profitant d’un accueil VIP lors du récent derby madrilène. Bien qu’elle fût accompagnée de son partenaire à l’écran Sergio Momo et d’une amie proche, sa présence a alimenté les rumeurs selon lesquelles Kylian Mbappé serait un admirateur de l’actrice depuis plusieurs années.
Le duo a déjà été associé à plusieurs reprises à la suite de diverses observations, notamment des informations selon lesquelles ils seraient arrivés dans la capitale française en jet privé. Malgré leurs tentatives pour préserver leur vie privée, leurs fréquentes apparitions publiques dans des lieux prestigieux près du Santiago Bernabéu ont rendu cette relation impossible à ignorer, tant pour les fans que pour la presse espagnole.