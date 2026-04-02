VIDÉO : Kylian Mbappé aperçu en public avec Ester Exposito, confirmant ainsi les rumeurs d'une relation entre la superstar du Real Madrid et l'actrice d'« Elite »

Mbappé et Exposito ont été surpris par les paparazzi des tabloïds alors qu'ils passaient l'après-midi ensemble à Madrid, peu après le retour de l'attaquant de son voyage aux États-Unis avec l'équipe de France.

Leur relation serait devenue officielle il y a quelques semaines, lorsque le couple a été aperçu passant du temps ensemble à Paris, où ils séjournaient dans le même hôtel. Mercredi, l'attaquant du Real Madrid a été vu en train de passer prendre sa compagne chez elle avant qu'ils ne partent ensemble. Le couple s'est arrêté dans un établissement réputé pour prendre un verre avant de regagner le domicile du joueur dans la capitale espagnole, selon El Mundo.