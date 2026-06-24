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England v Ghana: Group L - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

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Vidéo : Keane crée un étonnement général… Le « magicien » ghanéen a-t-il tenu sa promesse ?

Angleterre vs Ghana
Angleterre
Ghana
Coupe du monde
H. Kane
C. Ronaldo
Angleterre
Ghana
É.-U.
Portugal

Le capitaine de l'Angleterre trébuche au moment décisif

À peine deux jours avant la rencontre, le célèbre marabout ghanéen Nana Kwaku Bonsam avait lancé un avertissement retentissant : « Je m’occupe de Harry Kane ». Et mardi soir, le Ghana a tenu l’Angleterre en échec (0-0) : l’équipe de Thomas Tuchel, menée par son capitaine, n’a pas réussi à percer la défense des « Étoiles noires », malgré une série d’attaques et une domination quasi totale.

Surnommé « le Diable du mercredi », le marabout avait annoncé qu’il mobiliserait ses pouvoirs pour neutraliser le capitaine anglais lors de ce match du groupe 12 de la Coupe du monde 2026.

  • Un objectif différent… « J’ai déjà prouvé mes capacités »

    Cette fois, l’enjeu était différent et suscitait un vif intérêt de la presse internationale. Kane abordait ce clasico au sommet de sa forme après avoir inscrit un doublé lors de la victoire 4-2 contre la Croatie, et il était à un but d’égaler le record de Gary Lineker, meilleur buteur anglais de l’histoire de la Coupe du monde.

    Bonsam a prévenu dans les colonnes du Daily Star : « Je m’occupe de Harry Kane. J’ai déjà démontré mes compétences et je sais ce que je dois faire pour l’arrêter. Je suis connu pour mes prédictions. Je ne lui souhaite pas de blessure grave, mais il suffit qu’il cesse d’impacter le match de mon pays. »

    Dominateurs, les Three Lions ont détenu 79 % de possession, soit le plus haut taux jamais enregistré par une équipe sans marquer en Coupe du monde depuis six décennies. Mais le « mur ghanéen », compact et impénétrable, n’a pas cédé.

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  • Ronaldo le met dans l’embarras : les astrologues ont menti, même lorsqu’ils avaient raison par hasard.

    Ce n’était pas sa première apparition médiatique : ce prétendu marabout avait déjà affirmé avoir blessé Cristiano Ronaldo au genou lors de la Coupe du monde 2014, juste avant le match contre le Ghana. Son sort n’a toutefois pas suffi à percer l’« aura » de la star : le « Don » a inscrit le but de la victoire (2-1), tandis que le défenseur des Black Stars, John Boye, marquait contre son camp… peut-être sous l’effet inverse du célèbre sorcier !

  • Stupéfaction générale : Ken manque une occasion immanquable !

    Dans un moment que tous les attaquants rêvent de saisir, Harry Kane a manqué une opportunité en or. À la 87e minute, une tête de Nico O’Reilly a heurté la barre transversale, et le ballon est retombé directement devant l’avant-centre, le but grand ouvert. Sa frappe a toutefois filé au-dessus de la barre, provoquant un instant de stupéfaction générale.

    Après la rencontre, Kane a analysé la séquence : « J’attendais le rebond, il est venu, mais je n’ai pas réussi à maîtriser le ballon. C’est parfois ainsi, et je le sais bien en tant qu’attaquant professionnel. »

    Dans le temps additionnel, Johei a bien failli ouvrir le score d’une tête repoussée sur la ligne, avant que le arbitre ne siffle un nul vierge aussi frustrant qu’inévitable.

    Les Three Lions ont ainsi signé leur treizième 0-0 en Coupe du monde, un record gênant qui les place devant le Brésil, deuxième avec neuf matches sans but.

    Le Ghana, lui, quitte Boston avec un point précieux qui le rapproche virtuellement des seizièmes de finale pour la première fois depuis 2010, à condition de créer l’exploit contre la Croatie. Pour l’instant, Bonsam préfère garder le silence.

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