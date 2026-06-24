À peine deux jours avant la rencontre, le célèbre marabout ghanéen Nana Kwaku Bonsam avait lancé un avertissement retentissant : « Je m’occupe de Harry Kane ». Et mardi soir, le Ghana a tenu l’Angleterre en échec (0-0) : l’équipe de Thomas Tuchel, menée par son capitaine, n’a pas réussi à percer la défense des « Étoiles noires », malgré une série d’attaques et une domination quasi totale.
Surnommé « le Diable du mercredi », le marabout avait annoncé qu’il mobiliserait ses pouvoirs pour neutraliser le capitaine anglais lors de ce match du groupe 12 de la Coupe du monde 2026.