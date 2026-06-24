Dans un moment que tous les attaquants rêvent de saisir, Harry Kane a manqué une opportunité en or. À la 87e minute, une tête de Nico O’Reilly a heurté la barre transversale, et le ballon est retombé directement devant l’avant-centre, le but grand ouvert. Sa frappe a toutefois filé au-dessus de la barre, provoquant un instant de stupéfaction générale.

Après la rencontre, Kane a analysé la séquence : « J’attendais le rebond, il est venu, mais je n’ai pas réussi à maîtriser le ballon. C’est parfois ainsi, et je le sais bien en tant qu’attaquant professionnel. »

Dans le temps additionnel, Johei a bien failli ouvrir le score d’une tête repoussée sur la ligne, avant que le arbitre ne siffle un nul vierge aussi frustrant qu’inévitable.

Les Three Lions ont ainsi signé leur treizième 0-0 en Coupe du monde, un record gênant qui les place devant le Brésil, deuxième avec neuf matches sans but.

Le Ghana, lui, quitte Boston avec un point précieux qui le rapproche virtuellement des seizièmes de finale pour la première fois depuis 2010, à condition de créer l’exploit contre la Croatie. Pour l’instant, Bonsam préfère garder le silence.