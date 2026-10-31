Le quotidien Tuttosport a écrit : « L'arbitre Marco Guida, qui se trouvait à proximité de l'action, a estimé que le défenseur du Milan avait touché le ballon de la main et a immédiatement désigné le point de penalty, accordant un penalty en faveur de l'Inter. »

Et de poursuivre : « Mais la décision n'a duré que quelques instants, après que la salle d'assistance vidéo à l'arbitrage (VAR) a demandé à l'arbitre de revoir l'action sur l'écran situé au bord du terrain. »

Le quotidien italien a qualifié la décision de l'arbitre d'« erreur grossière », le ralenti ayant « montré que Gila avait repoussé le ballon de la poitrine et non du bras, amenant Guida à revenir sur sa décision et à annuler le penalty, avant la reprise du jeu par un corner en faveur de l'Inter ».

La rencontre s'est terminée par une victoire du Milan sur le même score que celui à l'issue de la première mi-temps, ce qui porte son total à 21 points, à la quatrième place.

L'Inter reste bloqué à 25 points, à la deuxième place à égalité avec la Lazio, leader, qui peut s'emparer seule de la tête du classement si elle bat Cagliari demain.

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