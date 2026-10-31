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FBL-ITA-SERIEA-AC MILAN-INTER MILANAFP
Traduit par

Vidéo : grossière erreur d'arbitrage dans le derby entre le Milan AC et l'Inter

Milan AC vs Inter
Milan AC
Inter
Serie A
M. Guida
Italie

La VAR renverse la situation

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Le derby de Milan a été le théâtre d'un fait d'arbitrage saisissant, qui a failli relancer l'Inter dans la partie, après avoir été mené trois buts à un à la fin de la première période.

À la 74e minute, alors que l'Inter cherchait à réduire l'écart pour la deuxième fois, Henrikh Mkhitaryan a adressé un centre du pied gauche, repoussé par Mario Gila à l'intérieur de la surface de réparation.

  • Le quotidien Tuttosport a écrit : « L'arbitre Marco Guida, qui se trouvait à proximité de l'action, a estimé que le défenseur du Milan avait touché le ballon de la main et a immédiatement désigné le point de penalty, accordant un penalty en faveur de l'Inter. »

    Et de poursuivre : « Mais la décision n'a duré que quelques instants, après que la salle d'assistance vidéo à l'arbitrage (VAR) a demandé à l'arbitre de revoir l'action sur l'écran situé au bord du terrain. »

    Le quotidien italien a qualifié la décision de l'arbitre d'« erreur grossière », le ralenti ayant « montré que Gila avait repoussé le ballon de la poitrine et non du bras, amenant Guida à revenir sur sa décision et à annuler le penalty, avant la reprise du jeu par un corner en faveur de l'Inter ».

    La rencontre s'est terminée par une victoire du Milan sur le même score que celui à l'issue de la première mi-temps, ce qui porte son total à 21 points, à la quatrième place.

    L'Inter reste bloqué à 25 points, à la deuxième place à égalité avec la Lazio, leader, qui peut s'emparer seule de la tête du classement si elle bat Cagliari demain.

    À lire aussi : après avoir ciblé Karl, contre-attaque de Ballack face au Bayern Munich

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